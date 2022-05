Bursa Saham AS Rontok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street , jatuh pada perdagangan Jumat waktu setempat. Kondisi ini memperpanjang kerugian tajam yang mereka derita di sesi sebelumnya.Melansir Xinhua, Sabtu, 7 Mei 2022, indeks Dow Jones Industrial Average turun 98,60 poin atau 0,30 persen menjadi 32.899,37. Indeks S&P 500 kehilangan 23,53 poin atau 0,57 persen menjadi 4.123,34. Indeks Komposit Nasdaq turun 173,03 poin atau 1,40 persen menjadi 12.144,66.Sembilan dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna merah, dengan bahan dan konsumen masing-masing turun 1,36 persen dan 1,31 persen, memimpin penurunan. Energi dan utilitas masing-masing naik 2,91 persen dan 0,8 persen, hanya dua kelompok yang naik.Kelemahan pasar datang meskipun laporan pekerjaan yang solid. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan ekonomi AS menambahkan 428 ribu pekerjaan pada April dan tingkat pengangguran tidak berubah pada 3,6 persen. Ekonom yang disurvei oleh The Wall Street Journal memperkirakan ada 400 ribu pekerjaan baru.Pada Kamis, Wall Street mengalami kekalahan dengan Dow jatuh lebih dari 1.000 poin, karena investor mencerna keputusan kebijakan terbaru Federal Reserve AS. The Fed pada Rabu mengumumkan kenaikan suku bunga acuan setengah poin, kenaikan suku bunga paling tajam sejak 2000, sebagai bagian dari upaya untuk memerangi inflasi.Bank sentral AS juga memutuskan untuk mulai mengurangi kepemilikannya atas sekuritas treasury dan utang agensi dan sekuritas yang didukung hipotek agensi pada 1 Juni.Ketua Fed Jerome Powell mengatakan kenaikan setengah poin tetap di atas meja untuk beberapa pertemuan berikutnya, menambahkan kenaikan 75 basis poin tidak secara aktif dipertimbangkan.Untuk minggu ini, indeks Dow Jones turun 0,24 persen, minggu negatif keenam berturut-turut. S&P 500 dan Nasdaq masing-masing turun 0,21 persen dan 1,54 persen, untuk minggu kelima berturut-turut.