Harga Minyak Dunia Menguat, Tembus USD122/Barel

New York: Harga minyak mentah dunia menguat tipis dalam perdagangan yang bergejolak pada Senin waktu setempat.Melansir Xinhua, Selasa, 14 Juni 2022, harga West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli bertambah 26 sen atau 0,2 persen menjadi USD120,93 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah brent untuk pengiriman Agustus naik 26 sen atau 0,2 persen menjadi USD122,27 per barel di London ICE Futures Exchange.Pasar bergejolak pada Senin dengan WTI mencapai level terendah intraday USD117,47 per barel. Standar global diperdagangkan serendah USD118,95 per barel di awal sesi. Kedua tolok ukur tersebut menyentuh level intraday terendah sejak 7 Juni.Harga minyak terus mendapatkan dukungan dari pasokan yang terbatas. "Kami memperkirakan harga minyak yang lebih tinggi akan dipertahankan, meskipun ada janji dari OPEC+ untuk meningkatkan produksi," kata analis di UBS dalam sebuah catatan pada Senin."Dengan anggota kelompok yang sudah berjuang untuk memenuhi target produksi yang ada, kami tidak mengharapkan peningkatan signifikan dalam barel baru mencapai pasar," kata mereka.Analis UBS menambahkan, larangan Uni Eropa pada impor minyak Rusia juga akan mengekang pasokan minyak mentah global dalam beberapa bulan mendatang.Sementara itu, apresiasi tajam terhadap dolar AS membebani pasar. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, melonjak 0,89 persen menjadi 105,0730 pada akhir perdagangan Senin, menyusul kenaikan 0,88 persen di sesi sebelumnya. Secara historis, harga minyak berbanding terbalik dengan harga dolar AS.Untuk pekan yang berakhir Jumat, standar minyak mentah AS naik 1,5 persen, sementara Brent naik 1,9 persen, berdasarkan kontrak bulan depan.