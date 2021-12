Fokus Investor Tertuju ke The Fed, Harga Emas Dunia Jatuh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Chicago: Emas dunia diperdagangkan dalam kisaran ketat dan melemah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Logam mulia tertekan penguatan dolar saat fokus beralih ke keputusan Federal Reserve yang diawasi ketat oleh investor untuk mengukur kecepatan langkah-langkah penghentian stimulus era pandemi.Mengutip Antara, Kamis, 16 Desember 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD7,8 atau 0,44 persen menjadi USD1.764,50 per ons. Sehari sebelumnya, Selasa, 14 Desember, emas berjangka jatuh USD16 atau 0,89 persen menjadi USD1.772,30.Emas berjangka terkerek USD3,5 atau 0,2 persen menjadi USD1.788,30 pada Senin, 13 Desember, setelah terdongkrak USD8,1 atau 0,46 persen menjadi USD1.784,80 pada Jumat, 10 Desember, dan merosot sebanyak USD8,8 atau 0,49 persen menjadi USD1.776,70 pada Kamis, 9 Desember.Pengumuman Federal Reserve tentang kebijakan moneter keluar tak lama setelah pasar tutup. Pengumuman tersebut mengindikasikan The Fed akan memangkas program pembelian asetnya sebesar USD30 miliar per bulan untuk mengakhiri pembelian obligasi pada Maret 2022, dan menaikkan suku bunga tiga kali pada 2022.Emas mengabaikan data yang menunjukkan penjualan ritel AS meningkat kurang dari yang diharapkan pada November setelah melonjak pada Oktober, karena orang Amerika memulai belanja liburan lebih awal untuk menghindari kekurangan dan membayar lebih untuk barang-barang.Departemen Perdagangan AS melaporkan bahwa penjualan ritel AS pada November naik 0,3 persen, jatuh di bawah perkiraan 0,8 persen. "Lima menit setelah laporan ritel AS, emas kembali ke tempatnya semula. Pada hari lain, laporan itu akan lebih signifikan," kata Analis Kitco Metals Jim Wyckoff.Emas berada di bawah tekanan tambahan karena indeks manufaktur Empire State Fed New York yang dirilis naik menjadi 31,9 pada bulan Desember dari 30,9 pada bulan sebelumnya. The Fed memang sudah diperkirakan mengumumkan akan mempercepat akhir dari pembelian obligasinya dan memberi sinyal untuk kenaikan suku bunga tahun depan."Akan menarik untuk melihat apakah Ketua Fed Jerome Powell memicu atau mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga," kata Commerzbank dalam sebuah catatan.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 37,9 sen atau 1,73 persen menjadi USD21,545 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Januari turun USD16,7 atau 1,83 persen menjadi USD894,2 per ons.