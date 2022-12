Dolar AS Keok Terhadap Mata Uang Utama Dunia

Baca juga: Kekhawatiran Suku Bunga Tekan Dolar AS

(ANN)

New York: Dolar AS tergelincir terhadap mata uang utama dunia pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena para pelaku pasar mencerna sejumlah data ekonomi. Melansir Antara, Jumat, 9 Desember 2022 indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,31 persen menjadi 104,7760.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,0561 dolar AS dari 1,0515 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi 1,2242 dolar AS dari 1,2215 dolar pada sesi sebelumnya.Dolar AS dibeli 136,69 yen Jepang, lebih tinggi dari 136,32 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9364 franc Swiss dari 0,9396 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3583 dolar Kanada dari 1,3648 dolar Kanada. Dolar AS turun menjadi 10,3313 krona Swedia dari 10,3599 krona Swedia.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal negara itu, naik 4.000 menjadi 230 ribu per 3 Desember.Para pedagang juga menunggu pengumuman suku bunga dari bank-bank sentral utama karena Federal Reserve, Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris siap mengadakan pertemuan kebijakan minggu depan.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id