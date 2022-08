Makin Berkilau, Harga Emas Dunia Ditopang Pelemahan USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

Chicago: Harga emas dunia berjangka didivisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada Senin waktu setempat karena dolar AS dan pasar saham yang jatuh.Melansir Xinhua, Selasa, 9 Agustus 2022, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember naik USD14 atau 0,78 persen menjadi USD1.805,2 per ounce.Emas menemukan dukungan tambahan karena imbal hasil treasury AS turun. Pedagang sedang menunggu rilis indeks harga konsumen Juli, indikator inflasi utama lainnya, pada Rabu.Sementara harga perak untuk pengiriman September naik 77,2 sen atau 3,89 persen menjadi USD20,614 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD13,7 atau 1,48 persen menjadi USD938,40 per ounce. Indeks dolar , yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,17 persen menjadi 106,4360.Pelemahan dolar AS memberikan beberapa keuntungan yang dibuatnya setelah laporan pekerjaan AS pada Jumat. Investor menantikan data inflasi pada Rabu untuk petunjuk lebih lanjut tentang langkah Federal Reserve selanjutnya.Pertumbuhan pekerjaan AS naik jauh lebih dari yang diharapkan pada Juli, data menunjukkan pada Jumat, mengangkat tingkat pekerjaan di atas tanda pra-pandemi dan menenangkan kekhawatiran ekonomi berada dalam resesi.Investor membaca data sebagai indikasi The Fed bisa menaikkan suku bunga lebih agresif untuk memerangi inflasi.