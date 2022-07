Bankir AS Ramal Penyaluran Kredit Melambat Akibat Prospek Ekonomi Suram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Para eksekutif bank AS optimistis pada pertumbuhan kredit karena permintaan pinjaman dari pelanggan ritel dan bisnis bangkit kembali pada kuartal kedua dari posisi terendah pandemi. Akan tetapi, mereka memperingatkan permintaan dapat melemah akhir tahun ini jika prospek ekonomi yang memburuk mulai melukai kepercayaan konsumen Mengutip Antara, Selasa, 19 Juli 2022, analis dan investor telah dengan hati-hati mengamati pertumbuhan pinjaman, pendorong utama pendapatan bank, setelah stimulus pemerintah yang luar biasa selama pandemi covid-19 mengurangi selera perusahaan dan konsumen terhadap pinjaman bank.Ketika ekonomi bangkit kembali dari pandemi, permintaan pinjaman mulai meningkat pada kuartal pertama didorong oleh belanja konsumen dan perusahaan menambah persediaan. Tren itu berlanjut selama kuartal kedua, meskipun kenaikan suku bunga Federal Reserve AS yang agresif memicu kekhawatiran resesi.JPMorgan Chase & Co dan Wells Fargo & Co, dua pemberi pinjaman terbesar AS, mengatakan bahwa pembukuan pinjaman mereka tumbuh pada kuartal kedua masing-masing sebesar 7,0 persen dan 8,4 persen ketimbang tahun lalu, dengan sedikit tanda-tanda kualitas kredit yang memburuk.Selama telekonferensi laporan keuangan kuartal kedua, eksekutif di JPMorgan -pemberi pinjaman terbesar di negara itu- mengatakan mereka memperkirakan pinjaman tumbuh pada pertengahan hingga satu digit tahun ini.