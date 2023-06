Harga Emas Dunia Terungkit Pelemahan Dolar dan Data Pengangguran AS

Baca juga: Harga Emas Dunia Jatuh Jelang Pertemuan Kebijakan The Fed

(ANN)

New York: Harga Emas naik ke level tertinggi USD1.970,54 per ounce dari level terendah USD1.940,10 per ounce pada Kamis waktu setempat. Ini karena dolar AS dan imbal hasil obligasi yang lebih rendah.Selain itu, naiknya harga emas juga dipicu oleh data ekonomi Amerika Serikat yang melaporkan kenaikan terbesar dalam aplikasi pengangguran awal sejak musim gugur 2021.Melansir FX Street, Jumat, 9 Juni 2023, kemerosotan dalam indeks dolar AS, DXY, mencapai level terendah dua minggu karena Federal Reserve sekarang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah ketika komite kebijakan bertemu minggu depan.CME Fedwatch melihat kemungkinan bank sentral akan menaikkan suku bunga lagi sebesar 25 persen.Sementara itu, klaim pengangguran Awal minggu lalu naik 261 ribu, lebih dari ekspektasi untuk kenaikan 236 ribu dan ini mengirim imbal hasil nota 10 tahun ke level terendah 3,708 persen dan nota dua tahun AS turun menjadi 4,475 persen.