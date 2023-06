Harga Emas Datar saat Investor Lebih Melirik Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Chicago: Harga emas sedikit berubah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa pagi WIB). Kondisi itu terjadi karena dolar bertahan dan investor menilai jalur ke depan untuk suku bunga setelah nada hawkish Federal Reserve AS Mengutip The Business Times, Selasa, 20 Juni 2023, emas spot datar di USD1.956,93 per ons pada pukul 00.42 GMT. Emas berjangka AS turun 0,1 persen menjadi USD1.969,20. Indeks dolar tetap kokoh, membuat emas batangan kurang menarik bagi pembeli yang memegang mata uang lain.Pejabat The Fed memberikan nada hawkish dalam komentar pertama mereka sejak bank sentral mempertahankan suku bunga kebijakan pada pertemuannya minggu lalu. Akan tetapi mengisyaratkan kenaikan suku bunga kemungkinan dilanjutkan."Inflasi di bagian penting industri jasa AS tetap tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda pelonggaran," kata The Fed dalam laporan kebijakan moneter terbarunya kepada Kongres.Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, tetapi kenaikan suku bunga meningkatkan biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil. Pedagang sekarang memperkirakan sekitar 72 persen peluang kenaikan suku bunga The Fed pada Juli, menurut alat CME Fedwatch.Saham Asia memulai dengan hati-hati setelah menjalankan mingguan terbaik mereka dalam lima bulan, karena investor melihat ke depan pada keputusan suku bunga Tiongkok dan kesaksian Ketua The Fed Jerome Powell untuk petunjuk tentang jalur suku bunga ke depan.Beberapa bulan yang lalu, sebagian besar investor khawatir memiliki terlalu banyak eksposur terhadap ekuitas. Sekarang banyak yang khawatir bahwa mereka mungkin tidak memiliki cukup. SPDR Gold Trust GLD, ETF emas terbesar di dunia, mengatakan kepemilikannya naik 0,47 persen menjadi 934,03 ton pada Jumat dari 929,70 ton pada Kamis.Pasar saham AS ditutup pada Senin waktu setempat (Selasa WIB) untuk liburan Juneteenth. Sedangkan spot perak turun 0,3 persen menjadi USD24,0799 per ons, platinum turun 0,3 persen menjadi USD978,63, dan paladium turun 0,1 persen menjadi USD1.409,06.