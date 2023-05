Dolar AS Kian Bertaring, Ini Boosternya!

Sentimen konsumen





New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB). Penguatan tersebut lantaran data sentimen konsumen Amerika Serikat (AS) yang lebih rendah dari perkiraan menyebabkan meningkatnya permintaan untuk aset safe-haven.Mengutip Xinhua, Sabtu, 13 Mei 2023, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,62 persen menjadi 102,6852 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,0854 dari USD1,0918 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2449 dari USD1,2512 pada sesi sebelumnya.Sedangkan dolar AS dibeli 135,6600 yen Jepang, lebih tinggi dari 134,5150 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,8979 franc Swiss dari 0,8943 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3561 dolar Kanada dari 1,3489 dolar Kanada. Dolar AS meningkat menjadi 10,3882 Krona Swedia dari 10,3322 Krona Swedia.Pusat Survei Konsumen Universitas Michigan melaporkan bahwa indeks sentimen konsumen awal adalah 57,7 untuk Mei, turun dari 63,5 untuk April. Ini pembacaan terendah sejak November 2022. Ekonom mengharapkan pembacaan 63,0."Sentimen konsumen jatuh sembilan persen di tengah kekhawatiran baru tentang lintasan ekonomi, menghapus lebih dari setengah keuntungan yang dicapai setelah rekor terendah sepanjang masa dari Juni lalu," kata Pusat Survei Konsumen Universitas Michigan."Konsumen kemungkinan akan menarik kembali pengeluaran dalam beberapa bulan mendatang dan karena pengeluaran melambat, inflasi akan turun secara material pada akhir tahun ini," kata Kepala Ekonom LPL Financial Jeffrey Roach.Di sisi lain, saham-saham Amerika Serikat bergerak turun pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB). Pelemahan terjadi karena sentimen konsumen yang mengecewakan membebani selera risiko investor.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 8,89 poin atau 0,03 persen menjadi 33.300,62. Kemudian indeks S&P 500 merosot 6,54 poin atau 0,16 persen menjadi 4.124,08. Indeks Komposit Nasdaq merosot 43,76 poin atau 0,35 persen menjadi 12.284,74.Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, di mana utilitas dan kebutuhan pokok konsumen memimpin kenaikan dengan naik masing-masing 0,44 persen dan 0,36 persen. Kebijakan konsumen dan keuangan memimpin penurunan dengan penurunan masing-masing 0,89 persen dan 0,41 persen.