Harga Emas Dunia Tergelincir ke Level Terendah, Kenapa?

Perkiraan kenaikan suku bunga Fed tambah kesengsaraan emas

Chicago: Harga emas berjangka jatuh ke level terendahnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Anjloknya harga emas ini menjadi yang paling parah dalam lebih dari sebulan terakhir.Kondisi ini pun memperpanjang penurunan untuk hari keenam secara berturut-turut, setelah kerugian mingguan terburuknya dalam hampir dua bulan karena penguatan dolar AS terus menekan logam kuning tersebut.Mengutip Investing.com, Selasa, 15 Agustus 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman pada Desember di Divisi Comex New York Exchange tergelincir USD2,60 atau 0,13 persen menjadi USD1.944,00 per ons setelah menyentuh tertinggi sesi di USD1.948,20 dan terendah di USD1.934,20.Emas berjangka terpangkas USD2,30 atau 0,12 persen menjadi USD1.946,60 pada Jumat, 11 Agustus 2023, setelah tergerus USD1,70 atau 0,09 persen menjadi USD1.948,90 pada Kamis, 10 Agustus 2023, dan terpangkas USD9,30 atau 0,47 persen menjadi USD1.950,60 pada Rabu, 9 Agustus 2023.Penguatan dolar AS terhadap mata uang utama lainnya membebani harga emas pada perdagangan kemarin. Indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,3 persen pada 103,19, merupakan level tertinggi sejak 6 Juli 2023, menurut data FactSet.Kemungkinan kenaikan suku bunga dari Federal Reserve pada September juga terus membebani harga emas, ketika investor menunggu rilis risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada Rabu, 16 Agustus 2023.Menurut analis pasar, dolar AS yang kuat dan prospek kenaikan suku bunga lagi pada September mengirim harga emas mendekati level USD1.900.Sementara itu, logam mulia lainnya perak untuk pengiriman pada September merosot 3,50 sen atau 0,15 persen menjadi USD22,708 per ons. Platinum untuk pengiriman pada Oktober berkurang USD7,80 atau 0,85 persen menjadi USD906,80 per ons.