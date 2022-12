Saham Asia Nikmati Reli Kecil Setelah Putusan Bank Sentral Jepang

baca juga: Saham Asia Belum Bangkit Setelah Pelonggaran Tiongkok





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Singapura : Saham-saham Asia menguat pada awal perdagangan Rabu pagi. Bahkan Nikkei Jepang terangkat dari level terendah dua bulan setelah keputusan mengejutkan bank sentral Jepang (BoJ) untuk melonggarkan ikatan ketatnya pada imbal hasil obligasi pemerintah. Indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang terangkat 0,6 persen. Nikkei Jepang turun 0,2 persen, memangkas penurunan sebelumnya sekitar 1, persen. Penambang emas di Australia mendorong lonjakan 1,3 persen indeks S&P/ASX 200.Wall Street menghentikan penurunan beruntun empat hari semalam dan S&P 500 berjangka naik 0,5 persen di perdagangan Asia. BoJ memperluas rentang perdagangannya untuk imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun dari 25 basis poin (bps) di kedua sisi nol persen menjadi 50 basis poin.Itu memicu lonjakan yen, yang telah menghabiskan sebagian besar tahun ini merosot karena imbal hasil Jepang yang rendah, penjualan di pasar saham Jepang dan aksi jual obligasi di seluruh dunia.Penurunan dolar AS membuat harga emas spot menguji level baru. Newcrest naik 6,0 persen di Sydney dan penambang global BHP dan Rio Tinto masing-masing melonjak 2,0 persen. Emas spot dibeli USD1.816 per ounce."Sentimennya bagus, kami memiliki versi kecil reli Sinterklas kami," kata seorang penjual di Argonaut Securities di Perth Damian Rooney merujuk pada kenaikan akhir Desember dikutip dari Antara, Rabu, 21 Desember 2022.Mata uang Yen sebagian besar mempertahankan kenaikan besar di 132,09 per dolar AS, dan pedagang bersiap untuk kerugian dolar lebih lanjut.Pasar obligasi berada di bawah tekanan karena bank-bank sentral besar yang menahan pasar obligasinya mulai melonggarkan cengkeramannya pada imbal hasil.Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun naik empat basis poin ke level tertinggi tiga minggu di 3,722 persen. Imbal hasil Jepang 10 tahun Jepang naik 5,5 basis poin menjadi 0,45 persen, mendekati batas atas BoJ 0,5 persen. Sementara itu, minyak mentah berjangka Brent berada di USD80,24 per barel.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.