Harga Emas Berkilau, Ditopang Pelemahan Dolar AS

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat karena indeks dolar AS yang lebih lemah.Melansir Xinhua, Jumat, 17 Juni 2022, harga kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus naik USD30,3 atau 1,67 persen menjadi USD1.849,9 per ounce.Sedangkan harga perak untuk pengiriman Juli naik 46,5 sen atau 2,17 persen menjadi USD21,885 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD26,5 atau 2,87 persen menjadi USD951,1 per ounce.Penurunan tajam dalam indeks saham AS di tengah kekhawatiran tentang prospek ekonomi setelah kenaikan suku bunga terbesar Federal Reserve sejak 1994 juga mendukung harga emas.Data ekonomi yang dirilis Kamis juga mendukung emas. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS turun 3.000 menjadi 229 ribu dalam pekan yang berakhir 11 Juni. Angka tersebut lebih tinggi dari ekspektasi pasar sebesar 215 ribu.Departemen Perdagangan AS melaporkan sektor perumahan AS mulai turun menjadi 1,55 juta pada Mei, turun 14,4 persen dan level terendah sejak April 2020.