Wall Street Tumbang Lagi

New York: Tiga indeks utama Wall Street melemah pada penutupan perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Hal ini karena investor bertaruh data ekonomi terbaru tidak akan melakukan apa pun untuk mendorong Federal Reserve keluar jalur dari siklus kenaikan suku bunga agresif yang bertujuan menjinakkan inflasi.Melansir Antara, Kamis, 2 Juni 2022, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 176,89 poin atau 0,54 persen menjadi 32.813,23. Indeks S&P 500 turun 30,92 poin atau 0,75 persen menjadi 4.101,23. Indeks Komposit Nasdaq kehilangan 86,93 poin atau 0,72 persen menjadi 11.994,46.Sepuluh dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan sektor keuangan dan perawatan kesehatan masing-masing tergelincir 1,67 persen dan 1,42 persen, memimpin penurunan. Sementara itu, sektor energi naik 1,76 persen, satu-satunya kelompok yang memperoleh keuntungan.Data menunjukkan lowongan pekerjaan AS turun pada April, namun mereka tetap pada level tinggi, menunjukkan kenaikan upah yang berkelanjutan berkontribusi pada inflasi yang sangat tinggi karena perusahaan berebut pekerja.Aktivitas manufaktur AS juga meningkat lebih cepat dari yang diperkirakan pada Mei karena permintaan barang tetap kuat, meredakan kekhawatiran tentang resesi yang akan segera terjadi.Seiring dengan data tersebut, investor memantau komentar publik dari beberapa pejabat Fed pada Rabu. Laporan Fed menunjukkan ekonomi di sebagian besar wilayah AS berkembang pada kecepatan sedang atau moderat dari April hingga akhir Mei dengan tanda-tanda upaya Fed untuk mendinginkan permintaan sedang dirasakan.Tetapi ahli strategi mengatakan mereka memperkirakan pasar akan diperdagangkan secara kasar bergerak menyamping sampai inflasi melambat sejauh investor secara realistis dapat bertaruh pada jeda kenaikan suku bunga."Kecuali dan sampai kita mendapatkan pergerakan inflasi yang berkelanjutan lebih rendah, kita tidak dapat menempatkan gagasan jeda dipertimbangkan," kata ahli strategi investasi senior di Edward Jones, Mona Mahajan, yang akan memantau dengan cermat laporan pekerjaan Mei yang akan dirilis Jumat, 3 Juni 2022 dan angka inflasi yang akan dirilis minggu depan.Investor telah mengamati data ekonomi dengan cermat untuk petunjuk tentang apa artinya bagi suku bunga. "Tidak ada informasi yang dapat ditemukan dalam rilis hari ini yang kemungkinan akan membuat Federal Reserve menjadi kurang agresif atau untuk mengurangi hawkishness dalam kampanye kenaikan suku bunganya," kata Mark Luschini, kepala strategi investasi di Janney Montgomery Scott.Presiden Fed San Francisco Mary Daly juga mengatakan dia memperkirakan kenaikan suku bunga setengah poin dalam beberapa pertemuan berikutnya karena bank sentral memerangi inflasi yang tinggi, menaikkan suku bunga menjadi 2,5 persen secepat mungkin. Hal ini sejalan dengan komentar dari Gubernur Fed Christopher Waller pada Senin.Imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun naik menjadi 2,92 persen, tertinggi dalam dua minggu. Di bursa AS, sebanyak 11,45 miliar saham berpindah tangan dibandingkan dengan rata-rata 13,25 miliar untuk 20 sesi terakhir.