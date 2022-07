Ditopang Inflasi Tinggi, Dolar AS Menguat

baca juga: Dolar AS Tergelincir Data Inflasi Mei

New York: Dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Dolar AS menguat karena pesimisme tentang prospek ekonomi global mendorong permintaan untuk mata uang safe-haven dolar AS, sementara dolar Australia, proksi untuk pertumbuhan global, jatuh ke level terendah dua tahun.Inflasi yang merajalela dan serbuan bank-bank sentral untuk menaikkan suku bunga dan membendung aliran uang murah telah memicu aksi jual di seluruh pasar dan mengangkat aset-aset yang dipandang sebagai taruhan yang lebih aman."Ketika orang khawatir mereka masih membeli aset dolar AS," kata Analis Senior FXStreet.com, Joseph Trevisani, di New York dikutip dari Antara, 2 Juli 2022.Dolar AS naik ketika kekhawatiran tentang penurunan ekonomi mengirim imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun jatuh ke posisi terendah satu bulan.Greenback sedang terombang-ambing antara kekhawatiran bahwa Federal Reserve (Fed) akan terus menaikkan suku bunga secara agresif untuk menumpulkan tekanan harga-harga yang melonjak, dan kemungkinan bahwa ini akan merugikan perekonomian."Anda memiliki tingkat pelemahan terhadap dolar yang bersaing dengan ketakutan akan resesi global dan sejumlah besar utang dan segala macam masalah lainnya," kata Trevisani.Data menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur AS melambat lebih dari yang diharapkan pada Juni, dengan ukuran pesanan baru berkontraksi untuk pertama kalinya dalam dua tahun, tanda-tanda bahwa ekonomi sedang mendingin.Ekspektasi untuk kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS telah turun, dengan para pedagang sekarang memperkirakan di puncak 3,32 persen pada Maret, turun dari perkiraan sebelumnya sekitar 4,0 persen sebelum pertemuan The Fed 14-15 Juni. Suku bunga acuan The Fed saat ini 1,58 persen.Indeks dolar naik 0,36 persen terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya menjadi 105,12. Itu bertahan tepat di bawah tertinggi 20 tahun di 105,79 yang dicapai pada 15 Juni.Euro turun 0,56 persen menjadi 1,0424 dolar. Mata uang tunggal mencapai level terendah lima tahun di 1,0349 pada 13 Mei.Inflasi zona euro mencapai rekor tertinggi lainnya pada Juni, sementara produksi manufaktur di blok tersebut turun untuk pertama kalinya dalam dua tahun.Bank Sentral Eropa diperkirakan akan menaikkan suku bunga bulan ini untuk pertama kalinya dalam satu dekade, meskipun ekonom terbelah pada ukuran kenaikannya.Mata uang yang sensitif terhadap risiko berkinerja buruk. Dolar Australia turun serendah 67,64 sen, terlemah sejak Juni 2020."Ini adalah awal yang berisiko untuk paruh kedua tahun ini dengan ekuitas dan komoditas turun, sehingga dolar cukup kuat secara keseluruhan," kata Ahli Strategi Valas Societe Generale, Kenneth Broux, di London.Bank sentral Australia akan memutuskan kebijakan pada pekan depan, dan pasar mengharapkan kenaikan suku bunga utamanya setengah poin.Sterling mencapai level terendah dua minggu di 1,1976 dolar sehari setelah data resmi menunjukkan rekor defisit transaksi berjalan Inggris pada awal 2022.Dolar AS merosot 0,37 persen terhadap yen Jepang menjadi 135,26. Mata uang Jepang mencapai level terendah 24 tahun di 137,01 per dolar AS pada Rabu, 29 Juni 2022.Di pasat mata uang kripto, Bitcoin melanjutkan penurunannya, tergelincir lagi 2,63 persen untuk diperdagangkan sedikit di atas USD 19.400 .