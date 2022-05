Pasokan Terbatas, Minyak Dunia Naik 3%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak dunia naik sekitar tiga persen ke level tertinggi pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), di tengah terbatasnya pasokan dunia.Mengutip Antara, Jumat, 27 Mei 2022, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli terangkat USD3,37 atau 3,0 persen, menjadi menetap USDdi 117,40 per barel.Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS bertambah USD3,76 atau 3,4 persen, menjadi ditutup di USD114,09 per barel.Adapun harga minyak mengikuti kenaikan ekuitas dan melemahnya dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Ini membuat minyak lebih murah ketika dibeli dalam mata uang lain.Setelah naik selama enam hari berturut-turut, Brent ditutup pada level tertinggi sejak 25 Maret. WTI menetap di level tertinggi sejak 16 Mei."Harga minyak mentah naik karena pasar minyak yang ketat akan tetap ada mengingat awal musim mengemudi musim panas akan menjaga lintasan penurunan untuk persediaan AS," kata analis pasar senior Edward Moya.Di sisi lain, stok minyak Rusia yang tersedia kian tipis karena pembeli dan perusahaan-perusahaan dagang telah menghindari pemasok dari negara tersebut. Produksi minyak Rusia akan turun menjadi 480-500 juta ton tahun ini dari 524 juta ton pada 2021.Sementara, OPEC+ akan tetap pada kesepakatan tahun lalu untuk menaikkan target produksi Juli sebesar 432.000 barel per hari. Pemerintah AS menyita kargo minyak Iran yang disimpan di kapal yang dioperasikan Rusia di dekat Yunani dan akan mengirim kargo ke Amerika Serikat dengan kapal lain.