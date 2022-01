Harga Minyak Tergelincir, Pasar Khawatir Pasokan Terdampak Kerusuhan di Kazakhstan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak menetap lebih rendah pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Pasar mempertimbangkan kekhawatiran pasokan dari kerusuhan di Kazakhstan dan penutupan produksi di Libya terhadap laporan pekerjaan AS yang meleset dari ekspektasi, serta potensi dampaknya terhadap kebijakan Federal Reserve Melansir Antara, Sabtu, 8 Januari 2022, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Maret merosot 24 sen atau 0,3 persen menjadi USD81,75 per barel. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Februari jatuh 56 sen atau 0,7 persen menjadi USD78,90 per barel.Namun demikian, minyak brent melonjak 5,2 persen dan WTI terangkat 4,9 persen untuk minggu pertama tahun ini, dengan harga mencapai level tertinggi sejak akhir November, didorong oleh kekhawatiran pasokan."Data ketenagakerjaan menyuntikkan tanda tanya ke mana kita akan pergi dari sini, dan ketakutan Omicron telah merayap kembali ke pasar," kata mitra di Again Capital Management John Kilduff.Di kota utama Kazakhstan, Almaty, pasukan keamanan tampaknya mengendalikan jalan-jalan dan Presiden negara tersebut mengatakan tatanan konstitusional sebagian besar telah dipulihkan, sehari setelah Rusia mengirim pasukan untuk memadamkan pemberontakan.Produksi di ladang minyak utama Kazakhstan, Tengiz, berkurang pada Kamis pekan ini. Operator ladang tersebut Chevron Corp, mengatakan hal tersebut karena beberapa kontraktor mengganggu jalur kereta api untuk mendukung protes yang terjadi di seluruh negara Asia Tengah itu.Produksi di Libya telah turun menjadi 729 ribu barel per hari dari tertinggi 1,3 juta barel per hari tahun lalu, sebagian karena pekerjaan pemeliharaan pipa.Satu barel minyak untuk pengiriman Maret dijual dengan diskon sebanyak 70 sen per barel untuk pengiriman Februari, tertinggi sejak November.Kedua harga acuan naik USD1 di awal sesi, tetapi minyak bersama dengan pasar saham dan dolar berada di bawah tekanan setelah angka ketenagakerjaan AS meleset dari ekspektasi.Sementara itu, penambahan pasokan dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak, Rusia dan sekutu - bersama-sama disebut OPEC+ tidak mengikuti pertumbuhan permintaan.Data pemerintah minggu ini juga menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah di Amerika Serikat, konsumen utama dunia, telah turun selama enam minggu berturut-turut pada akhir tahun ke level terendah sejak September.Cuaca dingin yang ekstrem di North Dakota dan Alberta juga diperkirakan akan mengganggu produksi di wilayah tersebut dan menyebabkan operator menutup 590 ribu barel per hari Keystone Pipeline untuk waktu yang singkat di awal minggu ini.Sementara itu varian virus Omicron dengan cepat dikendalikan, kekhawatiran sisi permintaan mereda di tengah meningkatnya bukti bahwa itu tidak separah varian sebelumnya.