Meta Cetak Laba Jumbo, Wall Street Berkobar Lagi

New York: Wall Street menguat pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Nasdaq yang padat teknologi memimpin reli karena laporan keuangan kuartalan yang kuat dari induk Facebook Meta Platforms Inc mengimbangi kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan ekonomi AS. Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 524,29 poin atau 1,57 persen, menjadi 33.826,16. Indeks S&P 500 bertambah 79,36 poin atau 1,96 persen, menjadi 4.135,35. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 287,89 poin atau 2,43 persen, menjadi 12.142,24.Sementara S&P dan Dow mencatat kenaikan persentase harian terbesar mereka sejak 6 Januari, Nasdaq membukukan kenaikan satu hari terbesar sejak 16 Maret.Dari 11 sektor utama S&P 500, keuntungan terbesar diraih oleh sektor jasa-jasa komunikasi diikuti oleh konsumer non-primer, naik 2,8 persen, sementara keuntungan terkecil adalah sektor energi yang naik hanya 0,5 persen.Saham Meta ditutup melonjak 13,9 persen setelah menyentuh level tertinggi mereka dalam lebih dari setahun karena perusahaan memperkirakan pendapatan triwulanan di atas perkiraan. CEO Mark Zuckerberg mengatakan AI atau kecerdasan buatan meningkatkan penjualan iklan.Akibatnya, indeks jasa-jasa komunikasi S&P 500 berakhir melonjak 5,5 persen untuk kenaikan persentase satu hari terbesar sejak Februari 2022. Bersama dengan Meta, S&P 500 mendapat dorongan dari Alphabet Inc, yang melaporkan hasil optimis awal pekan ini. sementara Comcast naik 10,3 persen setelah hasil keuangannya mengesankan."Laba Facebook tadi malam dan laba perusahaan berkapitalisasi besar yang lebih luas terus naik secara mengejutkan," kata Ahli Strategi Investasi di Edward Jones yang berbasis di St. Louis Mona Mahajan dikutip dari Antara, Jumat, 28 April 2023."Ada harapan besar untuk menghasilkan laba dengan sektor-sektor ini sudah unggul sehingga ada sedikit keraguan tentang apakah mereka akan mengecewakan. Faktanya, banyak dari model bisnis ini terbukti cukup tangguh," katanya.Kepala Investasi di Independent Advisor Alliance di Charlotte, North Carolina Chris Zaccarelli mencatat data ekonomi menceritakan kisah yang kurang positif dibandingkan laporan laba perusahaan.Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi AS melambat lebih dari yang diharapkan pada kuartal pertama karena percepatan belanja konsumen diimbangi oleh bisnis yang mengurangi investasi persediaan."Semuanya dianggap sama, data makro pagi ini sangat negatif. Dengan pasar naik sebanyak ini setelah data itu menunjukkan bahwa investor melihat melampaui makro. Laporan laba sangat bagus. Jelas bukan kegembiraan yang tidak rasional," kata Zaccarelli.Ekspektasi untuk laba kuartal pertama telah meningkat secara drastis, dengan para analis memproyeksikan penurunan keuntungan 2,4 persen dari tahun ke tahun di perusahaan S&P 500 versus perkiraan penurunan 5,1 persen pada awal musim laporan keuangan, menurut perkiraan para analis yang dikumpulkan oleh Refinitiv.Bahkan ketika pertumbuhan PDB yang lebih lambat mencerminkan hambatan dari investasi persediaan yang lemah, Federal Reserve masih diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin lagi minggu depan.“Secara umum perekonomian terlihat melambat. Kami pikir ketika Fed melanjutkan dengan kemungkinan satu kenaikan suku bunga lagi minggu depan, kami akan mulai melihat beberapa perlambatan lagi. Kasus dasar kami adalah untuk penurunan ekonomi ringan di paruh kedua,” kata Mahajan Edward Jones.Di bursa AS, sebanyak 10,77 miliar saham berpindah tangan dibandingkan dengan rata-rata 10,41 miliar untuk 20 sesi terakhir.