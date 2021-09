Dolar AS Menguat Didorong Ekspektasi Tapering The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Dolar melonjak ke level tertinggi satu tahun terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB).Kenaikan dolar didorong meningkatnya ekspektasi pengurangan pembelian aset atau tapering off Federal Reserve AS yang akan dimulai November dan diikuti kenaikan suku bunga di akhir 2022.Melansir Antara, Kamis, 30 September 2021, greenback alias dolar AS tak terpengaruh kebuntuan di Washington atas plafon utang AS yang mengancam pemerintahan.Mata uang cadangan terbesar di dunia, yang dilihat sebagai tempat aman pada saat pasar tertekan, telah menguat dalam beberapa hari terakhir karena investor fokus pada kekhawatiran perlambatan global, kenaikan harga energi, dan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih tinggi.Pelaku pasar juga khawatir The Fed akan mulai menarik dukungan kebijakan padahal pertumbuhan global masih melambat.Indeks dolar yang mengukur mata uang AS terhadap sekeranjang enam mata uang utama saingannya naik untuk hari keempat berturut-turut, menjadi 94,435, tertinggi sejak akhir September tahun lalu. Indeks terakhir naik 0,7 persen pada 94,404.Euro termasuk di antara mata uang yang melemah, jatuh di bawah level USD1,16, terendah sejak akhir Juli 2020. Terakhir diperdagangkan turun 0,8 persen menjadi USD1,1592 .Yen, mata uang yang paling sensitif terhadap imbal hasil AS karena suku bunga yang lebih tinggi dapat menarik arus modal dari Jepang, menyentuh level terendah 18 bulan terhadap dolar yang bangkit kembali.Dolar naik setinggi 112,04 yen, level terkuat sejak akhir Februari tahun lalu, dan terakhir naik 0,4 persen di level 111,99 yen.Dolar juga naik ke level tertinggi lebih dari lima bulan di 0,9355 franc. Dolar terakhir naik 0,7 persen pada 0,9351 franc.