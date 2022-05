Penyedia Blockchain Kembangkan Ekosistem Digital di Singapura

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Singapora: TZ Apac, pengadopsi blockchain yang mendukung ekosistem Tezos, mengumumkan kerja sama dengan National University of Singapore School of Computing (NUS Computing) untuk mendirikan Center for Nurturing Computing Excellence.TAZ Apac akan mengembangkan edukasi terkait blockchain merupakan teknologi seperti sistem penyimpanan data secara digital. Dari semua aktivitas digital bisa tersimpan. Kerja sama ini akan memberdayakan siswa untuk belajar dari pakar industri di bidang teknologi blockchain, komputasi cloud, dan data science.Komitmen TZ Apac karena Singapura memiliki peningkatan investasi sepuluh kali lipat dari 2020 ke 2021, dengan 82 kesepakatan bernilai gabungan hingga 1,48 Miliar Dolar Singapura menurut KPMG. Sejalan dengan itu, TZ Apac Tezos Developer Hub juga akan diluncurkan di kawasan pusat bisnis Singapura.“Selama beberapa tahun terakhir, Singapura telah memantapkan dirinya sebagai tujuan utama bagi perusahaan teknologi dalam industri terobosan.Bermitra dengan organisasi perintis seperti TZ Apac, siswa akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari para pakar selama masa pendidikan mereka,” kata pengajar NUS Computing Tan dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu 15 Mei 2022.Menurutnya, Center for Nurturing Computing Excellence ini diharapkan dapat meningkatkan standar pendidikan komputasi di negara dan seluruh kawasan diikuti dengan kehadiran generasi berbakat di bidang teknologi.Dia juga bertanggung jawab untuk melatih siswa yang berpartisipasi dalam kontes pemrograman terkenal internasional seperti International Olympiad in Informatics (IOI), National Olympiad in Informatics (NOI), dan International Collegiate Programming Contest.TZ Apac akan membuat kurikulum pengembang blockchain di mana siswa akan dapat belajar langsung dari anggota tim TZ Apac secara hybrid melalui lokakarya, hackathon dan tutorial berdasarkan kasus penggunaan dalam ekosistem Tezos.Dengan pendidikan sebagai prioritas utama dalam ekosistem Tezos, pendirian Center for Nurturing Computing Excellence berhasil dilakukan setelah sejumlah kerja sama sebelumnya dengan Universitas Kyoto, Universitas Nagoya, dan Institut Teknologi India Madras."Dalam bermitra dengan NUS Computing, kami berharap untuk memajukan masa depan di mana pendidikan blockchain bukan sesuatu yang terbatas pada komunitas pengembang khusus, tetapi bagian penting dari kurikulum komputasi di beberapa universitas terkemuka di kawasan ini, “ kata CEO TZ Apac Colin Miles,TZ Apac, bersama dengan entitas komunitas lainnya, didukung oleh dana pengembangan ekosistem bernilai USD 1,2 miliar mendukung beberapa proyek lokal dan regional yang paling menjanjikan. TZ APAC Tezos Developer Hub menjadi bukti komitmen TZ Apac untuk mengembangkan talenta blockchain di Singapura dan di seluruh kawasan.