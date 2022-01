The Fed Masih Kaji Penerbitan Mata Uang Digital Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Washington: Membuat sebuah versi digital resmi dolar AS atau USD dapat memberi pilihan bagi orang Amerika terhadap opsi pembayaran yang lebih banyak dan lebih cepat. Tetapi itu juga akan menghadirkan risiko terhadap stabilitas keuangan dan masalah privasi. Federal Reserve AS membahasnya dalam sebuah makalah yang dikutip dari Antara, Jumat, 21 Januari 2022. Makalah itu tidak membuat rekomendasi kebijakan dan tidak memberikan sinyal yang jelas tentang di mana Fed berdiri pada apakah akan meluncurkan mata uang digital bank sentral (CBDC), bentuk uang tunai digital di saku Anda. The Fed mengatakan tidak akan melanjutkan dengan menciptakan sesuatu tanpa dukungan jelas dari cabang eksekutif dan dari Kongres, idealnya dalam bentuk undang-undang otorisasi khusus.Makalah ini berputar di sekitar subjek yang telah memicu perdebatan di dalam jajaran teratas The Fed, bahkan ketika bank sentral lain di seluruh dunia sedang menjajaki adopsi mata uang digital.Namun demikian, ini menetapkan panggung bagi bank sentral untuk mengumpulkan umpan balik publik tentang potensi kerugian dan manfaat CBDC, yang pada akhirnya dapat memajukan undang-undang jangka panjang."Sementara CBDC dapat memberikan opsi pembayaran digital yang aman untuk rumah tangga dan bisnis karena sistem pembayaran terus berkembang, dan dapat menghasilkan opsi pembayaran yang lebih cepat antarnegara, mungkin juga ada kerugiannya," tulis pejabat Fed.Bank sentral juga perlu menangani pertanyaan kebijakan utama seperti memastikan CBDC tidak melanggar privasi orang Amerika dan bahwa pemerintah mempertahankan kemampuannya untuk memerangi pelanggaran hukum keuangan.Tidak seperti mata uang kripto, yang biasanya dijalankan oleh aktor swasta, CBDC akan dikeluarkan dan didukung oleh bank sentral. Ini akan berbeda dari transaksi elektronik yang terjadi melalui bank komersial besar yang dapat memberikan konsumen klaim langsung ke bank sentral, mirip dengan uang tunai fisik.Sekitar 90 negara sedang mengeksplorasi atau meluncurkan CBDC mereka sendiri, menurut Atlantic Council, euro, yuan, atau dolar digital yang banyak digunakan mungkin masih bertahun-tahun lagi, tetapi proyek-proyek tersebut dapat secara dramatis mengganggu sistem keuangan global.Meskipun menghindari rekomendasi kebijakan, The Fed menjelaskan bagaimana dolar digital dapat berfungsi. Secara kritis, dikatakan bahwa dolar digital akan paling sesuai dengan kebutuhan AS jika diperantarai melalui sistem keuangan saat ini.Hal itu berarti individu tidak akan memiliki akun CBDC secara langsung dengan The Fed, sebuah pendekatan yang didukung oleh beberapa Demokrat yang mengatakan mata uang digital dapat membantu mereka yang tidak memiliki rekening bank. Bank khawatir bahwa pendekatan seperti itu akan memakan basis simpanan mereka.Namun, pejabat Fed mengatakan mereka tidak mengesampingkan apa pun. Bank sentral akan mengumpulkan komentar tentang masalah ini melalui formulir daring selama 120 hari.Makalah itu terpisah dari penelitian yang telah dikerjakan Fed Boston bersama Massachusetts Institute of Technology untuk mengeksplorasi aspek teknologi CBDC. Penelitian itu, termasuk pengkodean yang dapat digunakan untuk CBDC AS yang potensial, akan dirilis paling cepat bulan depan. Makalah ini sebagian menggemakan pandangan Ketua Fed Jerome Powell, yang mengatakan proyek semacam itu harus mendapat dukungan luas dan idealnya diamanatkan oleh Kongres.