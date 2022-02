Wall Street Merekah, Indeks Dow Jones Terbang 371 Poin

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Adapun indeks acuan S&P 500 dan Nasdaq yang sarat teknologi rebound pada bagian akhir sesi, dengan Amazon.com Inc terangkat 2,2 persen, serta Apple dan Microsoft keduanya naik lebih dari 1,0 persen.Lalu indeks perbankan S&P 500 menguat 1,9 persen setelah imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun mencapai level tertinggi sejak November 2019, di tengah meningkatnya ekspektasi Federal Reserve AS akan mulai mengetatkan kebijakan moneter. Saham Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co dan Wells Fargo semuanya naik lebih dari 1,0 persen.Untuk sektor energi S&P 500 merosot 2,1 persen karena investor khawatir pembicaraan AS-Iran dapat menghidupkan kembali perjanjian nuklir internasional dan memungkinkan lebih banyak ekspor minyak dari produsen OPEC tersebut."Kenaikan hari ini mungkin karena beberapa berita utama Macron, tetapi itu juga hanya pengakuan dari fakta bahwa ekonomi berada dalam kondisi yang cukup baik, dan kami mungkin sedikit berlebihan ke sisi negatifnya," kata kepala investasi Horizon Investments Scott Ladner.Lebih lanjut, saham Amgen Inc melonjak hampir 8,0 persen setelah perusahaan mengumumkan pembelian kembali hingga USD6 miliar dan memperkirakan laba akan lebih dari dua kali lipat pada 2030.Pemilik Facebook, Meta Platforms jatuh 2,1 persen setelah investor miliarder Peter Thiel memutuskan untuk mundur dari dewan perusahaan.