Biden Pertimbangkan Lakukan Penyelidikan Baru untuk Tiongkok

Washington: Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sedang mempertimbangkan penyelidikan tarif baru Tiongkok jika pembicaraan saat ini gagal meyakinkan Beijing untuk menindaklanjuti pembelian barang, energi, dan jasa AS yang dijanjikan. Hal tersebut seiring kesepakatan dagang Fase Pertama belum maksimal dijalankan."Pemerintah juga mempertimbangkan opsi lain, termasuk bekerja lebih erat dengan sekutu AS untuk menghadirkan front persatuan ke Beijing dalam menuntut lapangan bermain yang setara bagi perusahaan internasional," kata Kepala Urusan Internasional Kamar Dagang AS Myron Brilliant, dilansir dari The Business Times, Kamis 10 Februari 2022.Data perdagangan AS mengungkapkan kekurangan besar dalam komitmen Tiongkok untuk meningkatkan pembelian AS di bawah kesepakatan perdagangan Fase Pertama yang sudah disepakati mantan Presiden AS Donald Trump yang diterapkan dua tahun lalu.Tiongkok memenuhi kurang dari 60 persen dari tujuan pembeliannya, gagal memenuhi janjinya untuk meningkatkan pembelian AS sebesar USD200 miliar di atas level 2017 selama 2020 dan 2021 -periode dua tahun yang terganggu oleh pandemi covid-19 dan rantai pasokan kemacetan.Brilliant mengatakan Kamar Dagang AS mendukung pembicaraan Biden dengan pejabat Tiongkok untuk menahan mereka pada komitmen Fase Pertama. "Tetapi jika pembicaraan itu tidak berhasil memenuhi persyaratan perjanjian, saya pikir ada kendaraan yang dapat digunakan pemerintah untuk mempertimbangkan mengambil tindakan lebih lanjut," kata Brilliant.Pemerintahan Trump menggunakan Bagian 301 dari Undang-Undang Perdagangan 1974, sebuah undang-undang yang bertujuan memerangi praktik tidak adil mitra dagang, untuk meluncurkan tarif ratusan miliar dolar dalam impor Tiongkok pada 2018 dan 2019.Penyelidikan Bagian 301 baru bisa memakan waktu satu tahun sebelum tarif baru atau tindakan perdagangan lainnya direkomendasikan. Brilliant mengatakan berdasarkan konsultasinya dengan pemerintah, tindakan apapun tidak akan melibatkan tarif dalam jangka pendek.Seorang Juru Bicara Kantor Perwakilan Dagang AS tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar. Dalam mengumumkan strategi perdagangan Tiongkoknya Oktober lalu, negosiator perdagangan AS Katherine Tai tidak mengesampingkan adanya tindakan tarif baru.Brilliant mengatakan setiap tindakan yang diambil Pemerintahan Biden harus dilakukan dengan berkonsultasi dengan komunitas bisnis dan dengan sekutu AS. "Setiap tindakan terhadap Tiongkok yang tidak dilakukan dengan cara multilateral, tidak berhasil dengan Eropa dan dengan teman-teman kita di Asia, tidak akan seproduktif ini," pungkasnya.