Harga Emas Bangkit di Tengah Laporan Tenaga Kerja AS yang Mengecewakan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

New York: Harga emas berjangka bangkit dari kerugian tajam pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Namun masih berada di bawah level psikologis USD1.800 setelah data menunjukkan pertumbuhan pekerjaan AS bulan lalu lebih lambat dari yang diperkirakan.Melansir Antara, Sabtu, 8 Januari 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange menguat USD8,2 atau 0,46 persen menjadi USD1.797,40 per ounce. Sementara di pasar spot, emas naik 0,5 persen menjadi USD1.797,10 per ounce."Dengan (data) pekerjaan yang lebih rendah dari yang diharapkan, tetapi dengan tingkat pengangguran di AS jatuh kembali ke level terendah multi-tahun, entah bagaimana itu merupakan laporan yang beragam untuk emas," kata analis UBS, Giovanni Staunovo.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa Amerika Serikat menciptakan 199 ribu pekerjaan baru pada Desember, jauh di bawah perkiraan 422 ribu pekerjaan oleh para ekonom. Tetapi, tingkat pengangguran turun menjadi 3,9 persen dari 4,2 persen, sebuah tanda bahwa ekonomi AS menunjukkan ketahanan di tengah inflasi yang tinggi."Lapangan kerja yang lebih kuat dari yang diperkirakan lebih mungkin untuk menekan harga lebih rendah, tetapi angka yang lebih lemah tidak secara signifikan mengubah ekspektasi kenaikan suku bunga pasar," kata analis Standard Chartered, Suki Cooper.Harga emas sebelumnya mencapai level terendah sejak 16 Desember di USD1.782,10 dan mengalami penurunan mingguan sekitar 1,7 persen atau terbesar sejak 26 November karena imbal hasil acuan obligasi pemerintah AS 10-tahun menyentuh tertinggi dua tahun.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 21,9 sen atau 0,99 persen menjadi USD22,409 per ounce. Platinum untuk pengiriman April turun USD4,2 atau 0,44 persen menjadi USD956,50 per ounce.