Harga Emas Dunia Naik Tipis

Chicago: Harga emas dunia sedikit menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), menghentikan penurunan selama dua hari berturut-turut menjelang kenaikan suku bunga Federal Reserve.Dikutip dari Antara, Kamis, 28 Juli 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD1,40 atau 0,08 persen, menjadi USD1.719,10 per ounce.Tak lama setelah lantai perdagangan pasar emas ditutup, hasil pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) keluar. The Fed menaikkan suku bunga sebesar 0,75 poin persentase, dan mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga akan datang lebih lanjut. Harga emas terus naik setelah pengumuman kenaikan suku bunga.Sementara itu, National Association of Realtors (NAR) melaporkan bahwa indeks penjualan rumah tertunda AS turun 8,6 persen pada Juni, jauh lebih tinggi dari perkiraan analis yang turun sebesar 1,0 persen.Departemen Perdagangan AS melaporkan pesanan barang tahan lama AS melonjak 1,9 persen pada Juni setelah naik 0,8 persen pada Mei. Para ekonom memperkirakan pesanan barang tahan lama turun 0,4 persen.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 6,5 sen atau 0,35 persen, menjadi USD18,60 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD 12,80 atau 1,48 persen, menjadi USD877,20 per ounce.