Panasnya Inflasi AS Gerus Harga Minyak Dunia

New York: Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), didorong oleh laporan inflasi Amerika Serikat (AS) yang lebih panas dari perkiraan. Kondisi itu membuat The Fed bakal melanjutkan menaikkan suku bunga guna mendinginkan inflasi tersebut.Mengutip Xinhua, Rabu, 14 September 2022, West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober turun 47 sen atau 0,5 persen menjadi USD87,31 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman November kehilangan 83 sen atau 0,9 persen menjadi USD93,17 per barel di London ICE Futures Exchange.Reaksi pasar di atas muncul karena inflasi AS yang tinggi meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga besar lainnya dari Federal Reserve, yang dapat menurunkan permintaan energi. Hal tersebut pada akhirnya bisa berdampak terhadap pergerakan ekonomi di Negeri Paman Sam.