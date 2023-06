Harga Emas Dunia Makin Kinclong

(ANN)

Chicago: Harga emas dunia berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada perdagangan Kamis waktu setempat karena dolar AS melemah.Melansir Xinhua, Jumat, 16 Juni 2023, harga kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus naik USD1,80 atau 0,09 persen menjadi USD1.970,70 per ons.Federal Reserve AS memutuskan untuk mempertahankan suku bunga utama tidak berubah pada pertemuan kebijakan moneter Juni, memberikan waktu untuk menilai data tambahan. Keputusan itu menjatuhkan dolar AS dan mendukung emas.Bank Sentral Eropa juga menaikkan suku bunga sebesar seperempat persentase poin, seperti yang diharapkan, agak membatasi pertumbuhan emas.Data ekonomi yang dirilis Kamis beragam. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan klaim pengangguran awal AS mencapai 262 ribu dalam sepekan yang berakhir 10 Juni, tidak berubah dari tingkat revisi minggu sebelumnya. Ekonom memperkirakan klaim pengangguran turun ke 249 ribu dari 261 ribu yang awalnya dilaporkan untuk minggu sebelumnya.Federal Reserve melaporkan produksi industri AS turun 0,2 persen pada Mei dari April, mengakhiri kenaikan dua bulan berturut-turut.Sementara itu, indeks Empire State Federal Reserve New York melompat ke pembacaan 6,6 pada Juni dari negatif 31,8 pada bulan sebelumnya. Ekonom mengharapkan pembacaan negatif 16.Sedangkan, indeks manufaktur Federal Reserve Philadelphia tergelincir lebih jauh ke pembacaan negatif 13,7 pada Juni dari negatif 10,4 pada bulan sebelumnya. Ekonom mengharapkan pembacaan negatif 14,8.Departemen Perdagangan AS melaporkan penjualan ritel AS naik 0,3 persen dari April hingga Mei, didorong oleh penjualan dealer mobil dan suku cadang yang lebih kuat. Ekonom telah memperkirakan penurunan penjualan untuk bulan tersebut.Sementara itu, harga perak untuk pengiriman Juli turun 15,80 sen atau 0,66 persen menjadi USD23,947 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD11,90 atau 1,21 persen menjadi USD991,90 per ons.