Harga Emas Dunia Meredup

Utak-atik kebijakan moneter tekan inflasi

Chicago: Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun pada perdagangan Senin (Selasa pagi WIB)karena menguatnya dolar Amerika Serikat (AS). Kenaikan imbal hasil obligasi Treasury AS semakin mengurangi kemilau emas.Melansir Xinhua, Selasa, 8 Agustus 2023, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Desember turun USD6,10 atau 0,31 persen menjadi ditutup pada USD1.970,00 per ons.Emas berjangka terangkat USD7,30 atau 0,37 persen menjadi USD1.976,10 pada Jumat, 4 Agustus 2023, setelah jatuh USD6,20 atau 0,31 persen menjadi USD1.968,80 pada Kamis, 3 Agustus 2023 dan tergelincir USD3,80 atau 0,19 persen menjadi USD1.975,00 pada Rabu, 2 Agustus 2023.Dalam pidato yang disiapkan untuk dikirim ke Kansas Bankers Association, Gubernur Federal Reserve Michelle Bowman mengatakan Federal Reserve kemungkinan akan perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk menurunkan inflasi.Bowman mengatakan dia mendukung kenaikan suku bunga Fed sebesar seperempat poin bulan lalu, dan memperkirakan peningkatan suku bunga tambahan kemungkinan akan diperlukan untuk menurunkan inflasi ke target dua persen Fed.Dalam sebuah wawancara dengan The New York Times, Presiden Federal Reserve New York John C. Williams mengatakan suku bunga cukup tinggi untuk menekan inflasi. Saat ini, kebijakan moneter berada di tempat yang baik.Terkait langkah Fed yang dinilainya perlu mendorong suku bunga lebih tinggi dan berapa lama untuk mempertahankan sikap membatasi, Williams mengungkapkan, hal tersebut bergantung pada data.Adapun kisaran target The Fed saat ini antara 5,25 persen dan 5,5 persen, level tertinggi dalam dua dekade. Investor juga menunggu rilis indeks harga konsumen AS Juli dan indeks harga produsen.Di sisi lain, perak untuk pengiriman September turun 48,40 sen atau 2,04 persen menjadi USD23,232 per ons. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD1,60 atau 0,17 persen menjadi USD926,90 per ons.