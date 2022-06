Harga Minyak Dunia Jeblok 3%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AHL)

New York: Harga minyak mentah dunia turun pada perdagangan Rabu waktu setempat. Penurunan ini terjadi setelah data menunjukkan kenaikan tak terduga dalam stok minyak mentah Amerika Serikat (AS).Melansir The Star, Kamis, 16 Juni 2022, West Texas Intermediate untuk pengiriman Juli kehilangan USD3,62 atau tiga persen menjadi USD115,31 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus turun USD2,66 atau 2,2 persen menjadi USD118,51 per barel di London ICE Futures Exchange.Administrasi Informasi Energi AS (EIA) melaporkan persediaan minyak mentah negara itu meningkat 2,0 juta barel selama pekan yang berakhir 10 Juni. Analis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan publikasi EIA menunjukkan penurunan 1,1 juta barel di AS.Menurut EIA, total persediaan bensin motor turun 0,7 juta barel pekan lalu, sementara persediaan bahan bakar sulingan meningkat 0,7 juta barel.Pedagang juga mencerna keputusan terbaru Federal Reserve AS tentang suku bunga. The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin, menandai kenaikan suku bunga paling tajam sejak 1994. Data yang dirilis dalam beberapa hari terakhir menunjukkan inflasi AS tidak menunjukkan tanda-tanda pelonggaran yang jelas."Pengetatan kebijakan moneter yang lebih kuat dapat memiliki efek negatif pada permintaan minyak," ujar analis energi di Commerzbank Research, Carsten Fritsch, dalam sebuah catatan.