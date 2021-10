Obligasi AS Turun, Emas Dunia Melonjak ke Level Tertinggi

Chicago: Harga emas dunia melonjak sekitar dua persen ke level tertinggi pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), seiring lesunya dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah negara Paman Sam.

“Emas hanya mengikuti imbal hasil saat ini. Reaksi awal setelah data IHK (indeks harga konsumen) adalah lonjakan besar dalam imbal hasil, yang sekarang mulai memudar,” kata ahli strategi pasar senior RJO Futures, Daniel Pavilonis. Sehari sebelumnya, emas berjangka terangkat USD3,6 atau 0,21 persen menjadi USD1.759,30. Emas berjangka terpangkas USD1,7 atau 0,1 persen menjadi USD1.755,70, setelah melemah 0,1 persen.“Emas hanya mengikuti imbal hasil saat ini. Reaksi awal setelah data IHK (indeks harga konsumen) adalah lonjakan besar dalam imbal hasil, yang sekarang mulai memudar,” kata ahli strategi pasar senior RJO Futures, Daniel Pavilonis.

Departemen Tenaga Kerja AS mencatat kenaikan inflasi sebesar 0,4 persen pada September, atau lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Dalam 12 bulan hingga September, IHK AS meningkat 5,4 persen.



Emas pada awalnya memangkas kenaikannya karena imbal hasil obligasi pemerintah AS naik di atas 1,6 persen. Setelah inflasi naik, imbal hasil pun turun sehingga investor beramai-ramai kembali ke logam mulia.



Aset safe haven ini juga mendapat dukungan dari penurunan dolar dan kekhawatiran bahwa inflasi yang tinggi akan memukul pertumbuhan ekonomi global.

Mengutip Antara, Kamis, 14 Oktober 2021, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, melonjak USD35,4 atau 2,01 persen menjadi USD1.794,70 per ons.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 65,6 sen atau 2,91 persen, menjadi USD23,17 per ons. Platinum untuk pengiriman Januari naik USD12,5 atau 1,24 persen menjadi USD1.024,20 per ons.