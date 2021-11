Sah! Biden Pilih Jerome Powell Kembali Pimpin The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penetapan kebijakan Fed

(ABD)

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden resmi mengusulkan Jerome Powell untuk kembali memimpin Federal Reserve untuk masa jabatan kedua. Mantan bankir investasi berusia 68 tahun itu telah memperlihatkan keahliannya dalam menavigasi rawa politik Washington , menerima pujian, dan kritik dari semua pihak sambil mempertahankan independensi bank sentral.Jika dikonfirmasi oleh Senat AS, Powell akan terus memimpin Federal Reserve selama empat tahun lagi. Ia ditugasi membimbing ekonomi terbesar dunia melalui pemulihan ekonomi dari pandemi, sambil memastikan pekerjaan dipulihkan tanpa memicu inflasi lebih lanjut.Saat mencalonkan kembali Powell, Biden menolak seruan dari Demokrat progresif untuk menggantikannya dengan pilihan yang lebih liberal. "Kita tidak bisa hanya kembali ke tempat kita sebelum pandemi, kita perlu membangun ekonomi kita kembali dengan lebih baik," kata Biden, dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 24 November 2021."Saya yakin fokus Ketua Powell dan (calon Wakil Ketua Fed Lael) Brainard untuk menjaga inflasi tetap rendah, harga stabil, dan memberikan lapangan kerja penuh akan membuat ekonomi kita lebih kuat dari sebelumnya," tambah Biden.Powell pertama kali memimpin bank sentral AS pada 2018 setelah dia ditunjuk oleh Presiden saat itu Donald Trump untuk menggantikan Janet Yellen. Dia kemudian bertahan selama berbulan-bulan dalam serangan mematikan dari Trump karena telah menaikkan suku bunga.Powell sejak itu mendapat pujian karena fokusnya memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi menjangkau orang AS yang paling terpinggirkan, dan karena memimpin perubahan dalam kebijakan Fed. Tetapi kaum liberal menyerangnya karena tidak berbuat lebih banyak untuk mengendalikan bank dan berkontribusi dalam perang melawan perubahan iklim.Selama masa jabatannya, Powell, yang lebih akrab dipanggil Jay, berhasil menyatukan para elang dan merpati inflasi di komite penetapan kebijakan Fed. Dia memimpin empat kenaikan suku bunga oleh Komite Pasar Terbuka Federal di tahun pertamanya, mengabaikan kritik publik dari Trump, yang menuduhnya merugikan ekonomi.Ketika pandemi covid-19 mendarat di pantai Amerika pada awal 2020, Powell dan The Fed tidak membuang waktu. The Fed memangkas suku bunga acuan menjadi nol pada pertengahan Maret, dan meluncurkan fasilitas pinjaman baru dan program pembelian obligasi besar-besaran untuk memastikan sistem keuangan AS tidak akan terganggu, seperti yang terjadi pada 2008.Upaya tersebut, bersama dengan triliunan dolar dalam pengeluaran stimulus federal, sebagian besar berhasil mencegah penurunan yang lebih parah dan tahan lama. Tingkat pengangguran melonjak hingga 14,8 persen pada April 2020 tetapi telah menurun menjadi 4,6 persen bulan lalu, meskipun itu masih lebih dari satu persen di atas sebelum pandemi.