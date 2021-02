Harga Minyak Dunia Dibanderol USD63/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Harga minyak mentah dunia bervariasi pada perdagangan Kamis waktu setempat. Pedagang menyaring data output Amerika Serikat (AS) dan komentar dari Ketua Federal Reserve ( The Fed ) Jerome Powell.Melansir Xinhua, Jumat, 26 Februari 2021, West Texas Intermediate untuk pengiriman April bertambah 31 sen menjadi USD63,53 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara harga minyak mentah brent untuk pengiriman April turun 16 sen menjadi USD66,88 per barel di London ICE Futures Exchange.Pergerakan di atas mengikuti sesi sebelumnya yang bergerak optimistis. Adapun kedua harga patokan minyak mentah dunia ini telah melonjak lebih dari 2,5 persen."Pelaku pasar mungkin merasa didukung oleh komentar yang dibuat oleh Ketua Fed Powell kemarin, selama kesaksiannya di depan Kongres AS, ketika dia mengangkat prospek kebijakan moneter yang sangat longgar selama bertahun-tahun," kata analis energi di Commerzbank Research Eugen Weinberg, dalam catatannya.Di tempat lain, data menunjukkan penurunan tajam dalam output AS sebagai akibat dari penutupan besar-besaran fasilitas produksi karena cuaca beku di Texas.Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan produksi minyak mentah AS rata-rata 9,7 juta barel per hari (b/d) selama pekan yang berakhir 19 Februari. Pembacaannya adalah 1,1 juta b/d kurang dari minggu sebelumnya. Serta turun 3,3 juta b/d dari waktu ini tahun lalu.Selain itu pelaku pasar juga menunggu pertemuan penting oleh produsen minyak utama. Organisasi Negara Pengekspor Minyak ( OPEC ) dan sekutunya, yang secara luas dikenal sebagai OPEC+, setuju pada Januari untuk mempertahankan sebagian besar pembatasan produksi minyak dari Februari hingga akhir Maret. Mereka diharapkan membahas strategi masa depan minyak pada minggu depan.(AHL)