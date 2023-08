Harga Minyak Dunia Anjlok Gegara AS Tambah Pasokan BBM

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Menanti prospek suku bunga

(HUS)

Houston: Harga minyak dunia turun pada penutupan perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Anjloknya harga minyak dunia ini dipicu peningkatan persediaan bahan bakar minyak (BBM) Amerika Serikat.Seperti dilansir Investing.com, Kamis, 24 Agustus 2023, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober 2023 turun 75 sen atau sekitar 0,9 persen menjadi USD78,89 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober 2023 merosot 82 sen atau sekitar 0,98 persen menjadi USD83,21 per barel di London ICE Futures Exchange.Laporan yang dirilis Energy Information Administration (EIA) menunjukkan persediaan BBM AS naik 1,5 barel pada pekan lalu. Para analis sebelumnya memperkirakan persediaan BBM AS turun menjadi 888 ribu barel.Adapun cadangan minyak mentah AS turun 6,1 juta barel pada pekan yang berakhir 18 Agustus, berkat tingginya aktivitas kilang minyak dan ekspor. Para analis sebelumnya memperkirakan cadangan minyak AS turun 2,8 juta barel.Di sisi lain, pasar tengah mencari petunjuk mengenai prospek suku bunga ketika pejabat Federal Reserve dan pembuat kebijakan dari Bank Sentral Eropa (ECB), Bank Sentral Inggris (BoE), dan Bank Sentral Jepang (BoJ) mengunjungi Jackson Hole, Wyoming, pada Kamis waktu setempat.Pembicaraan telah bergeser untuk mempertahankan suku bunga pada kondisi saat ini, namun lebih lama dari perkiraan sebelumnya daripada menaikkannya lebih lanjut.Dari sisi pasokan, produksi minyak mentah Iran akan mencapai 3,4 juta barel per hari pada akhir September, kata menteri perminyakan negara itu seperti dikutip oleh media pemerintah, meskipun sanksi AS masih berlaku.Arab Saudi kemungkinan akan memperpanjang pengurangan minyak secara sukarela sebesar satu juta barel per hari untuk bulan ketiga berturut-turut hingga Oktober.