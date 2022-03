Dolar AS Menguat Jelang Rilis Data Pekerjaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Mata uang euro jatuh

(SAW)

New York: Euro memperpanjang penurunan baru-baru ini dan mencapai level terendah sejak 2016 terhadap poundsterling pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena investor khawatir tentang dampak kenaikan harga minyak setelah invasi Rusia ke Ukraina. Sementara itu, indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, menguat karena Ketua Federal Reserve (Fed) Jerome Powell menegaskan kembali dia mendukung kenaikan 25 basis poin bulan ini.Powell mengulangi komentarnya pada hari kedua kesaksiannya di depan Kongres. Dolar juga didukung oleh data klaim pengangguran mingguan AS, yang menunjukkan pasar tenaga kerja mulai meningkat, sehari menjelang laporan pekerjaan utama AS Februari pada Jumat waktu setempat.Data menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun ke level terendah tahun ini pekan lalu. Ekonom mengantisipasi pertumbuhan pekerjaan yang solid satu bulan lagi dalam laporan pekerjaan Jumat.Indeks dolar AS terakhir naik 0,4 persen dan mencapai level tertinggi sejak Juni 2020, sementara dolar turun sedikit terhadap yen."Dolar berada dalam alur yang signifikan saat ini, diuntungkan dari arus safe-haven dan kondisi ekonomi AS yang solid," kata Analis Pasar Senior Western Union Business Solutions, Joe Manimbo dikutip dari Antara, Jumat, 4 Maret 2022."Tentu saja data minggu ini benar-benar bullish, jadi jika kita melihat pertumbuhan lapangan kerja yang kuat ditambah dengan minyak yang memperburuk inflasi, kami pikir itu akan mempertahankan kenaikan suku bunga Fed yang besar dalam pembicaraan," katanya.Dalam data AS lainnya, pesanan baru untuk barang-barang buatan AS meningkat lebih besar dari yang diharapkan pada Januari, menunjukkan berlanjutnya kekuatan di bidang manufaktur.Minyak mereda setelah mencapai harga yang tidak terlihat dalam kira-kira satu dekade. Penjualan melonjak di tengah harapan Amerika Serikat dan Iran akan segera menyetujui kesepakatan nuklir yang dapat menambah barel ke pasar global yang ketat.Rusia dan Ukraina telah menyepakati perlunya mendirikan koridor kemanusiaan dan kemungkinan gencatan senjata di sekitar mereka untuk warga sipil yang melarikan diri, Sementara pasukan invasi Rusia mengepung dan membombardir kota-kota Ukraina saat konflik memasuki minggu kedua."Krisis Ukraina telah benar-benar menyalakan api di bawah minyak, dan kami menunjukkan bagaimana itu benar-benar menjadi sumber kelemahan yang signifikan bagi euro dan sumber kekuatan utama untuk mata uang komoditas," kata Manimbo.Euro jatuh 0,5 persen pada USD 1,1060 dan kembali mencapai level terendah sejak Mei 2020. Euro menuju penurunan mingguan keempat berturut-turut terhadap dolar AS. Terhadap poundsterling, euro mencapai level terendah sejak Juli 2016. Mata uang terkait komoditas sebagian besar naik. Dolar Australia naik 0,3 persen terhadap dolar AS.Rubel Rusia datar pada akhir hari di bursa Moskow di 106,01 setelah mencapai level terendah sepanjang masa di 118,35 dalam perdagangan yang tipis dan bergejolak.Bank sentral Rusia memberlakukan komisi 30 persen untuk pembelian mata uang asing oleh individu di bursa mata uang -sebuah langkah yang menurut para pialang tampaknya dirancang untuk mengekang permintaan dolar. Dolar AS terakhir naik sekitar 12 persen terhadap rubel.