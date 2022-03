Masih Anjlok, Harga Minyak Parkir di USD111/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bengaluru: Harga minyak global pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), mencatat penurunan terbesar sejak awal pandemi hampir dua tahun lalu, setelah Uni Emirat Arab mengatakan anggota OPEC akan mendukung peningkatan produksi ke pasar. Hal ini sebagai cara untuk mengatasi gangguan pasokan sebagai dampak penerapan sanksi ke Rusia setelah menginvasi Ukraina. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei anjlok lebih dari 17 persen selama sesi sebelum merosot USD16,84 per barel atau 13,2 persen, menjadi USD111,14 per barel, penurunan satu hari terburuk sejak 21 April 2020. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Maret terpangkas USD15,44 atau 12,5 persen menjadi USD108,70 per barel, hari terburuk mereka sejak November tahun lalu."Kami mendukung peningkatan produksi dan akan mendorong OPEC untuk mempertimbangkan tingkat produksi yang lebih tinggi," kata Duta Besar Yousuf Al Otaiba dalam sebuah pernyataan yang dicuit oleh Kedutaan Besar UEA di Washington dikutip dari Antara, Kamis, 10 Maret 2022."Itu bukan apa-apa. Mereka mungkin dapat membawa sekitar 800 ribu barel ke pasar dengan sangat cepat, bahkan segera, membawa kita sepertujuh jalan ke sana dalam menggantikan pasokan Rusia," kata Direktur Energi Berjangka di Mizuho Bob Yawger.Penurunan harga juga diperburuk oleh para pedagang yang menafsirkan beberapa komentar yang dilaporkan dari seorang menteri Irak sebagai kesediaan negara itu untuk meningkatkan produksi jika diperlukan. Namun, pemasar minyak mentah milik negara SOMO kemudian mengklarifikasi bahwa pihaknya melihat kenaikan bulanan OPEC+ sudah cukup untuk mengatasi kekurangan minyak.Pernyataan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) berubah minggu ini ketika Sekretaris Jenderalnya Mohammed Barkindo mengatakan bahwa pasokan semakin tertinggal dari permintaan.Hanya seminggu yang lalu, kelompok dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, menyalahkan kenaikan harga pada geopolitik daripada kurangnya pasokan dan memutuskan untuk tidak meningkatkan produksi lebih cepat dari sebelumnya.OPEC+, yang mencakup Rusia, telah menargetkan peningkatan produksi 400 ribu barel per hari setiap bulan, dan telah menolak permintaan dari Amerika Serikat dan negara-negara konsumen lainnya untuk memompa lebih banyak.Rusia adalah pengekspor minyak mentah dan bahan bakar utama dunia, mengirimkan sekitar tujuh juta barel per hari atau 7,0 persen dari pasokan global.Harga minyak telah jatuh di awal sesi setelah Badan Energi Internasional mengatakan cadangan minyak dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk mengkompensasi gangguan pasokan Rusia."Jika ada kebutuhan, jika pemerintah kita memutuskan demikian, kita dapat membawa lebih banyak minyak ke pasar, sebagai salah satu bagian dari tanggapan," kata ketua IEA, Faith Birol.Birol mengatakan keputusan IEA pekan lalu untuk melepaskan 60 juta barel minyak dari cadangan strategis adalah tanggapan awal.Pernyataannya menggemakan kata-kata dari Penasihat Senior Departemen Luar Negeri AS Amos Rothstein pada konferensi industri pada Selasa, 8 Maret 2022 yang juga menyarankan lebih banyak rilis akan datang.Tingkat Cadangan Minyak Strategis AS turun minggu lalu ke level terendah sejak Juli 2002, karena pemerintahan Biden telah menyetujui pelepasan pada November sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pasokan bahan bakar AS."Dunia sedang bekerja sama untuk mengatasi lonjakan harga minyak dan itu telah menempatkan puncak jangka pendek untuk minyak mentah," kata Analis Pasar Senior di Oanda Edward Moya.Amerika Serikat melarang impor minyak dan gas dari Rusia pada Selasa, 8 Maret 2022. Sementara Inggris mengatakan akan menghapus impor minyak Rusia pada akhir tahun, yang menambah gangguan ekspor yang disebabkan oleh serangkaian sanksi ekonomi hukuman terhadap Rusia.Harga minyak telah reli lebih dari 30 persen sejak invasi Rusia pada 24 Februari, menyentuh puncak di atas USD139 per barel pada Senin, 7 Maret 2022, dan Relative Strength Index untuk Brent, indikator momentum, menunjukkan pasar akan melakukan aksi jual."Pasti ada ruang untuk sedikit pendinginan di sini," kata Yawger.