Emas Dunia Terdongkrak Pelemahan Dolar AS

Chicago: Harga emas dunia naik tajam pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), setelah sebelumnya digilas oleh dolar AS yang melemah secara luas terhadap mata uang utama saingannya.Mengutip Antara, Jumat, 20 Mei 2022, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, melonjak USD25,3 atau 1,39 persen menjadi USD1.841,20 per ons. Ini adalah persentase kenaikan harian terbesar untuk emas sejak 12 April.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 1,05 persen menjadi 102,7240.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa klaim pengangguran awal AS meningkat 21 ribu menjadi 218 ribu.Sementara itu, Federal Reserve (Fed) Philadelphia melaporkan ukuran aktivitas manufaktur regional turun tajam ke 2,6 pada Mei dari 17,6 pada April, merupakan tingkat aktivitas terendah sejak awal 2020.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 36,4 sen atau 1,69 persen menjadi USD21,908 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD29,3 atau 3,17 persen menjadi USD953,70 per ons.