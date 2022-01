Dolar AS Bangkit Usai Turun Tiga Hari Berturut-turut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Dolar AS diperdagangkan lebih tinggi pada Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB).Sebelumnya, dolar AS mengalami penurunan tiga hari berturut-turut karena investor menilai isu tapering The Fed mulai mereda. Dan karena selera risiko yang lebih lemah di pasar keuangan, investor menghindari mata uang yang lebih berisiko.Melansir CNBC International, Sabtu, 15 Januari 2022, Indeks dolar AS tercatat naik 0,3 persen ke level 95,157. Tetapi diperkirakan masih akan mengakhiri minggu dengan turun sekitar 0,6 persen yang akan menjadi penurunan mingguan terburuk sejak awal September.Greenback yang naik lebih dari enam persen terhadap sekeranjang mata uang lainnya pada 2021 kini berada di bawah tekanan minggu ini meskipun Ketua Fed Jerome Powell telah mengatakan bahwa ekonomi AS siap untuk memulai kebijakan moneter yang lebih ketat."Investor tampaknya berpandangan USD telah mencapai puncaknya dengan juga memperhitungkan langkah pengetatan Fed dan Euro yang menawarkan potensi pengembalian lebih baik di masa depan," kata ahli strategi valuta asing Scotiabank pada catatannya."Kami harus mengakui USD telah mengalami kemunduran, setidaknya secara psikologis, dengan menembus spread imbal hasil di bawah dasar kisaran konsolidasi baru-baru ini," tulisnya.Poundsterling turun 0,22 persen terhadap dolar. Investor menilai kepemimpinan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah menghadapi krisis paling parah setelah mengakui menghadiri pesta di kediamannya di Downing Street 10 selama penguncian covid-19.