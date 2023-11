Kekhawatiran Peningkatan Suku Bunga Fed Bikin Pasar Saham AS Gagal Raih Cuan

Advertisement

Baca juga: IHSG Naik Turun di Kamis Pagi

Bursa saham Eropa menguat

(HUS)

New York: Indeks saham-saham Amerika Serikat (AS), Wall Street , melemah pada penutupan perdagangan kemarin, dipicu kekhawatiran peningkatan suku bunga Federal Reserve.Seperti dikutip dari Investing.com, Jumat, 10 November 2023, indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, AS, turun 220,33 poin atau sekitar 0,65 persen menjadi 33.891,94.Sementara indeks S&P 500 melemah 35,43 poin atau sekitar 0,81 persen menjadi 4.347,35. Indeks komposit Nasdaq merosot 128,97 poin atau sekitar 0,94 persen menjadi 13.521,45.Menurut Ketua The Fed Jerome Powell, suku bunga bank sentral AS belum cukup tinggi untuk menekan inflasi ke angka target dua persen. Upaya untuk menstabilkan harga masih perlu dilakukan.Pernyataan Powell juga didukung data terbaru yang menunjukkan jumlah warga AS yang mengajukan klaim baru tunjangan pengangguran mengalami penurunan pada pekan lalu. Jumlah pemutusan hubungan kerja tetap rendah meski pasar tenaga kerja mulai melemah.Adapun, imbal hasil obligasi 10 tahun Pemerintah AS naik 12,4 basis poin menjadi 4,632 persen, sedangkan imbal hasil obligasi AS-2 tahun meningkat 9,9 basis poin menjadi 5,035 persen.Harga emas berjangka di Comex New York Mercantile Exchange naik dipicu pernyataan Powell. Harga emas untuk pengiriman Desember 2023 naik 0,6 persen menjadi USD1.969,80 per ons.Peningkatan harga emas berjangka terbatasi penguatan nilai tukar dolar AS. Indeks dolar AS naik 0,3 persen menjadi 105,91.Di sisi lain, bursa saham Eropa justru mengalami penguatan pada perdagangan kemarin, dengan indeks STOXX 600 Eropa naik 0,8 persen, dipicu melonjaknya saham perusahaan farmasi AstraZeneca dan perusahaan e-commerce Adyen masing-masing sebesar 2,73 persen 37,82 persen dipicu meningkatnya perolehan laba kuartal ketiga.Indeks FTSE 100 di Bursa Efek London, Inggris, meningkat 53,95 poin, atau sekitar 0,73 persen menjadi 7.455,67. Indeks Dax 30 di Bursa Efek Frankfurt, Jerman, naik 122,94 poin, atau sekitar 0,81 persen menjadi 15.352,54.Indeks Ibex 35 di Bolsa de Madrid, Spanyol, melonjak 121,40 poin, atau sekitar 1,31 persen menjadi 9.405,20. Indeks Cac 40 di Euronext, Paris, Prancis, menguat 79,50 poin, atau sekitar 1,13 persen menjadi 7.113,66.Sementara itu, nilai tukar poundsterling melemah 0,2 persen terhadap dolar AS menjadi USD1,2259 per pound. Sedangkan terhadap euro, nilai tukar pound berada di kisaran 1,1478 euro per pound.