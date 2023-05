Pemungutan Suara Plafon Utang AS Bikin Dolar Tergerus

Pasar juga fokus pergerakan inflasi





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Euro pulih meski sentimen ekonomi ambrol

*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*

(HUS)

New York: Dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena para pedagang menunggu pemungutan suara mengenai kesepakatan plafon utang di Kongres.Dikutip dari Antara, Rabu, 31 Mei 2023, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,10 persen menjadi 104,1665 pada akhir perdagangan.Meskipun ada beberapa kemajuan melalui kesepakatan, beberapa Republikan menyatakan mereka akan menolak kesepakatan tersebut di DPR yang didominasi oleh Partai Republik.Selain negosiasi utang, pasar telah memfokuskan kembali pada inflasi. Indeks Keyakinan Konsumen AS pada Mei melambat menjadi 102,3 dari 103,7 pada April, tetapi lebih tinggi dari perkiraan konsensus 100, menurut data yang dikeluarkan oleh The Conference Board pada Selasa, 30 Mei 2023."Kepercayaan konsumen menurun pada Mei karena pandangan konsumen terhadap kondisi saat ini menjadi kurang optimis sementara ekspektasi mereka tetap suram," kata Ataman Ozyildirim, direktur ekonomi senior di The Conference Board.Laporan tersebut menunjukkan ekspektasi inflasi AS tetap tinggi namun stabil pada rata-rata 6,1 persen selama 12 bulan ke depan. Inflasi yang tinggi mungkin tidak akan hilang dengan cepat kecuali perlambatan ekonomi AS yang lebih tajam."Ini akan menjadi lebih keras kepala daripada yang diharapkan banyak orang. Ada banyak ketidakpastian ke mana suku bunga harus pergi," ungkap Thomas Barkin, presiden Federal Reserve Richmond.Euro berhasil pulih dari posisi terendah multi-minggu meskipun sentimen ekonomi mengecewakan di zona euro untuk Mei, yang turun menjadi 96,5 dari 99 pada April.Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,0719 dari USD1,0709 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2392 dari USD1,2357 pada sesi sebelumnya.Dolar AS dibeli 139,8380 yen Jepang, lebih rendah dari 140,3940 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9062 franc Swiss dari 0,9041 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3602 dolar Kanada dari 1,3593 dolar Kanada. Dolar AS naik menjadi 10,8802 krona Swedia dari 10,8185 krona Swedia.