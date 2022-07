Harga Minyak Mentah Terus Menurun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga minyak mentah terus merosot pada Kamis, 21 Juli 2022, setelah laporan data Administrasi Informasi Energi (EIA) menunjukkan penurunan permintaan bensin. Serta kekhawatiran resesi akan mengurangi permintaan itu lebih lanjut. Harga minyak acuan WTI untuk kontrak September 2022 turun 0,07 persen ke level USD96,2 per barel. Kemudian harga minyak acuan brent naik 0,07 persen ke level USD103,93 per barel.Dikutip dari Oilprice.com, Jumat, 22 Juli 2022, permintaan bensin untuk kendaraan bermotor AS menjadi 8,521 juta barel per hari untuk minggu ini. Turun dari rata-rata empat minggu sebesar 8,729 juta barel per hari, dan turun tajam dari permintaan bensin pada tahun lalu sebesar 9,449 juta bph.Tekanan lebih lanjut terhadap harga minyak mentah adalah kekhawatiran Fed AS akan terus menaikkan suku bunga, memicu resesi yang selanjutnya dapat menghambat permintaan, seiring dengan peningkatan kasus covid-19 di luar Tiongkok.Sebelum laporan EIA, yang diterbitkan pada Rabu, WTI diperdagangkan di atas USD104 per barel. Pasar yang ketat, dengan kapasitas cadangan terbatas serta ketegangan atas Rusia, masih menjadi stimulus bagi harga minyak dunia.Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan kepada televisi pemerintah Rusia akan menolak untuk menjual minyak sama sekali jika batas harga ditetapkan di bawah biaya produksi.