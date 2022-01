Dolar AS Melemah Menanti Pertemuan The Fed

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Dolar melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), bersama dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS, sementara investor menantikan pertemuan Federal Reserve ( The Fed ) minggu depan untuk kejelasan lebih lanjut tentang prospek kenaikan suku bunga.Melansir Antara, Sabtu, 22 Januari 2022, ekspektasi bahwa The Fed akan memperketat kebijakan moneter lebih cepat dari yang diantisipasi sebelumnya, telah mendorong kenaikan imbal hasil dan dolar awal pekan ini, dan indeks dolar AS ditetapkan untuk persentase kenaikan mingguan terbesar sejak pertengahan Desember.Imbal hasil obligasi pemerintah AS melemah karena penurunan pasar saham mencerminkan selera risiko yang buruk, sementara kekhawatiran tentang potensi konflik di Ukraina mendorong permintaan untuk mata uang safe haven.Pasar memperkirakan ada empat kenaikan suku bunga tahun ini, mulai dari Maret dan Pertemuan Fed minggu depan bisa menjelaskan seberapa cepat itu akan diperketat.Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya turun 0,1 persen hari ini di level USD95,650, tetapi naik 0,5 persen untuk minggu ini.Terhadap yen, dolar turun 0,4 persen pada USD113,680. Euro terakhir naik 0,3 persen terhadap dolar ke level USD1,1341 dan turun sekitar 0,6 persen untuk minggu ini.