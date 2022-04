Mata Uang Euro Tertekan Memudarnya Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Singapura: Mata uang euro jatuh ke level terendah lima minggu di Asia pada Rabu pagi, 13 April 2022. Sementara mata uang komoditas mendapat dukungan karena prospek perdamaian di Ukraina semakin suram.Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan negosiasi damai yang terputus-putus sebagai 'situasi buntu' semalam dan mata uang bersama Eropa, euro , yang rentan terhadap kekhawatiran tentang kejatuhan ekonomi akibat perang, turun menjadi USD1,0821 per euro. Euro bertahan di dekat level itu di awal perdagangan Asia sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu, 13 April 2022.Di tempat lain, momentum kenaikan USD sedikit berkurang menyusul data inflasi Amerika Serikat (AS) yang lebih dingin dari perkiraan, yang membuat investor berharap tekanan harga-harga mungkin telah mencapai puncaknya.Penurunan bulanan kedua berturut-turut pada harga mobil bekas menahan Indeks Harga Konsumen (IHK) inti ke kenaikan 0,3 persen pada Maret, terhadap kenaikan yang diharapkan 0,5 persen.Reli yang dihasilkan dalam obligasi, menurunkan imbal hasil AS, memberi yen dorongan singkat. Tapi karena inflasi utama tetap datang pada 8,5 persen yang menggiurkan dan kenaikan suku bunga yang cepat masih membayangi, itu tidak cukup untuk menjatuhkan dolar jauh lebih rendah.Yen berada di bawah tekanan di 125,47 per USD, tepat di atas dukungan utama di 125,86 per USD. Poundsterling merosot tepat di bawah USD 1,30 menjadi USD 1,2999 pada perdagangan pagi. Dolar Australia turun dari kenaikan semalam yang dibuat karena melambungnya harga minyak ke 0,7440 dolar AS.Pertemuan bank sentral Selandia Baru (RBNZ) pada pukul 02.00 GMT adalah acara utama di sesi Asia, menjelang pertemuan bank sentral di Kanada di kemudian hari dan keputusan kebijakan di Singapura dan Eropa akhir pekan ini.Pertanyaan di Wellington bukanlah apakah RBNZ akan naik, tetapi seberapa besar. Pasar Swap memberi perkiraan peluang hampir 90 persen suku bunga acuan naik 50 basis poin (bps) menjadi 1,5 persenHal ini sekaligus menyisakan ruang bagi mata uang untuk mendapatkan keuntungan jika kenaikan tersebut dilakukan, tetapi juga rentan terhadap penurunan jika kenaikan lebih kecil dari itu."Kami memperkirakan dolar Selandia Baru turun kuat jika RBNZ hanya naik 25 basis poin," kata Kepala Ekonomi internasional Commonwealth Bank of Australia Joe Capurso."Dolar Selandia Baru/dolar AS mungkin melompat lebih dekat ke 0,7000 dolar AS jika RBNZ naik 50 basis poin dan memberikan pernyataan hawkish tentang kenaikan besar lebih lanjut dalam suku bunga acuan," jelas dia.