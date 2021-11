Juara! Arab Saudi Masih Jadi Pemasok Minyak Mentah Terbesar untuk Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beijing: Data Bea Cukai Arab Saudi menunjukkan Arab Saudi mempertahankan posisinya sebagai pemasok minyak mentah terbesar ke Tiongkok selama 11 bulan berturut-turut pada Oktober. Adapun volumenya menguat sebanyak 19,5 persen dibandingkan dengan tahun lalu.Mengutip Channel News Asia, Selasa, 23 November 2021, kedatangan minyak Saudi mencapai 7,1 juta ton atau 1,67 juta barel per hari (bph), data dari Administrasi Umum Kepabeanan menunjukkan, yang 19,5 persen lebih tinggi dari 1,4 juta bph per tahun dan dibandingkan dengan 1,94 juta bph pada September.Arus masuk dari Rusia, termasuk minyak pipa, naik tipis 1,3 persen dari tahun lalu menjadi 6,6 juta ton bulan lalu, atau 1,56 juta barel per hari (bph). Angka itu dibandingkan dengan 1,49 juta barel per hari pada September.Pertumbuhan pasokan Rusia, terutama campuran ESPO minyak andalannya, mengikuti rilis kuota impor baru Tiongkok pada Agustus dan Oktober yang memungkinkan pabrik independen untuk mencabut pembelian salah satu kelas favorit mereka.Namun, keseluruhan impor minyak mentah Tiongkok di Oktober turun ke level terendah dalam tiga tahun di tengah pembatasan besar Beijing pada impor penyulingan independen. Pasokan dari Brasil turun 53,2 persen dari tahun sebelumnya, sementara pasokan dari Amerika Serikat merosot 91,8 persen.Impor minyak Iran dari Tiongkok telah bertahan rata-rata di atas setengah juta barel per hari antara Agustus dan Oktober, karena pembeli menilai mendapatkan minyak mentah dengan harga murah melebihi risiko apapun dari sanksi AS.Sebagian besar barel ini diteruskan sebagai ekspor dari Oman, Uni Emirat Arab, dan Malaysia, membebani pasokan yang bersaing dari Brasil dan Afrika Barat. Data resmi secara konsisten menunjukkan Tiongkok telah mengimpor nol minyak dari Iran atau Venezuela sejak awal 2021, karena perusahaan minyak nasional tetap berada di sela-sela kekhawatiran atas sanksi AS.