Harga Emas Tertekan Kemungkinan The Fed Stop Stimulus Ekonomi

New York: Harga emas menghapus kenaikan awal dan berakhir lebih rendah pada perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Investor berasumsi Federal Reserve (The Fed) akan memiliki cukup alasan untuk menghentikan stimulus ekonomi tahun ini meskipun data pekerjaan AS lebih lemah dari perkiraan.Melansir Antara, Sabtu, 9 Oktober, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange melemah USD1,8 atau 0,1 persen, menjadi USD1.757,40 per ounce.Sehari sebelumnya, emas berjangka juga turun USD2,6 atau 0,15 persen menjadi USD1.759,20, setelah menguat USD0,9 atau 0,05 persen menjadi USD1.761,80 pada Rabu.Emas juga terjebak di antara hambatan dari imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih tinggi menyusul data ketenagakerjaan bulanan AS yang lebih lemah dari perkiraan, dan beberapa dukungan dari dolar yang sedikit lebih lemah.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 4,7 sen atau 0,21 persen, menjadi ditutup pada USD22,705 per ounce. Platinum untuk pengiriman Januari naik USD42,9 atau 4,35 persen, menjadi USD1.028,2 per ounce.