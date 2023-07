Dapat Kabar Inflasi AS, Wall Street Hijau Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) menghijau lagi pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat. Bursa Paman Sam kembali menghijau di tengah sentimen dari inflasi AS terkini yang di bawah ekspektasi.Melansir CNBC International, Kamis, 13 Juli 2023, indeks Nasdaq naik 1,15 persen, Dow Jones (DJIA) naik 0,25 persen, dan S&P 500 naik 0,74 persen. Kenaikan indeks didorong oleh saham-saham teknologi dan ritel.Saham-saham yang naik adalah Domino's Pizza, Enphase Energy, Invesco Ltd, Newmont Corp, JD.Com, PDD Holdings. Sementara itu saham-saham yang melemah adalah Lucid Group, Palo Alto, Zscaler Inc, CIsco System, United Health, IBM, Merck & Co Inc, dan Cigna Group.Data Indeks Harga Konsumen (IHK) AS sebesar tiga persen atau turun dari perkiraan konsensus sebesar 3,1 persen dan capaian bulan sebelumnya sebesar empat persen. Data tersebut membuat para investor kini meyakini bank sentral AS hanya akan meningkatkan suku bunga sekali lagi, yaitu dalam pertemuan bulan ini.Iklim suku bunga yang tak berubah akan memberikan fondasi bagi aset-aset berisiko seperti saham, komoditas dan emas. Sedangkan kenaikan suku bunga secara agresif akan menekan aset-aset yang beresiko tinggi seperti saham. Sehingga proyeksi The Fed tak akan agresif dalam menaikan suku bunga akan berdampak positif kepada aset saham.