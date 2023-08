Joe Biden Berusaha Bangkitkan Manufaktur AS

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

New York: Presiden Joe Biden berusaha menciptakan kebangkitan manufaktur Amerika Serikat (AS). Biden berusaha menciptakan pekerjaan dengan gaji yang baik dan membawa rantai pasokan kembali ke AS sambil memacu upaya negara untuk memerangi perubahan iklim.“Untuk waktu yang lama, kami disuruh menyerah pada manufaktur Amerika. Itu tidak bisa terjadi lagi. Amerika pernah memimpin dunia di bidang manufaktur. Kami akan melakukannya lagi," jelas dia dilansir, Business Times, Kamis, 10 Agustus 2023.Biden berusaha meyakinkan para pemilih bahwa ekonomi berada di posisi yang kuat di bawah kepemimpinannya. Dalam Undang-Undang CHIPS dan Science, Pemerintah AS menghasilkan dana sebesar USD52 miliar untuk meningkatkan manufaktur semikonduktor dalam negeri dan melawan dominasi industri Tiongkok.Sementara undang-undang itu bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil penuh, Biden mengatakan insentif keuangan dan pajak yang dia tandatangani menjadi undang-undang telah membantu menopang ekonomi AS secara keseluruhan."Rencana kita berhasil," katanya.Undang-undang tersebut adalah salah satu dari beberapa langkah yang telah ditandatangani Biden, bersama dengan undang-undang iklim, kesehatan, dan pajak Demokrat, Undang-Undang Pengurangan Inflasi, dan undang-undang infrastruktur bipartisan, yang dianggap memicu lonjakan konstruksi manufaktur dan mengatakan akan menciptakan pekerjaan berupah tinggi dan membuat AS kurang bergantung pada barang-barang yang dibuat di luar negeri.Fasilitas menara angin Arcosa akan menciptakan 250 pekerjaan baru di New Mexico, menurut Gedung Putih. Situs tersebut sebelumnya adalah pabrik Piala Solo yang ditutup pada 2008, yang menyebabkan 200 orang kehilangan pekerjaan. Biden telah mengunjungi lokasi manufaktur di seluruh negeri untuk menyoroti bagaimana kebijakannya telah membantu komunitas lokal.Undang-undang CHIPS bertujuan untuk membawa pembuatan semikonduktor ke AS melalui miliaran subsidi dan keringanan pajak. Biden mengatakan undang-undang itu membawa pulang produksi, mengutip rencana perusahaan untuk mengembangkan fasilitas di Ohio, New York, Arizona, dan New Mexico. Biden menargetkan ekspansi Intel senilai USD3,5 miliar di New Mexico, yang menurutnya akan menciptakan 700 pekerjaan, banyak di antaranya tidak memerlukan gelar sarjana.