Pasar Saham Asia Resah atas Meluasnya Covid-19 Tiongkok dan The Fed

Sydney: Pasar saham Asia berubah bimbang pada awal perdagangan Senin pagi, karena investor resah tentang dampak ekonomi dari pembatasan baru covid-19 di Tiongkok. Sementara obligasi dan dolar AS bersiap untuk pembaruan lebih lanjut tentang kebijakan moneter AS.Distrik terpadat di Beijing mendesak penduduk untuk tinggal di rumah karena jumlah kasus covid-19 di kota itu meningkat. Setidaknya satu distrik di Guangzhou dikunci selama lima hari. Maraknya wabah telah menjadi kemunduran bagi harapan pelonggaran awal dalam pembatasan pandemi yang ketat, salah satu alasannya yang dikaitkan dengan penurunan harga minyak sebesar 10 persen minggu lalu.Dikutip dari Antara, Senin, 21 November 2022, wabah itu juga menyeret Indeks MSCI dari saham Asia-Pasifik di luar Jepang dari level tertinggi dua bulan, meskipun masih berakhir lebih kuat pada minggu lalu. Senin pagi Indeks MSCI melemah 0,1 persen. Indeks Nikkei Jepang bertambah 0,3 persen, sementara Indeks KOSPI Korea Selatan turun 0,4 persen. Indeks S&P 500 berjangka turun 0,2 persen, sementara Indeks Nasdaq berjangka turun 0,1 persen dalam perdagangan yang lesu.Liburan Thanksgiving pada Kamis, 24 November 2022, dikombinasikan dengan selingan Piala Dunia sepak bola dapat membuat perdagangan tipis, sementara penjualan Black Friday akan menawarkan wawasan tentang bagaimana keadaan konsumen dan prospek saham-saham ritel.Risalah pertemuan terakhir Federal Reserve (Fed) AS dijadwalkan pada Rabu, 23 November 2022, dan bisa terdengar hawkish, dilihat dari bagaimana para pejabat telah menolak pelonggaran pasar dalam beberapa hari terakhir.Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic mengatakan dia siap mundur ke kenaikan setengah poin pada Desember, tetapi juga menggarisbawahi suku bunga kemungkinan akan tetap tinggi lebih lama dari perkiraan pasar.Pasar berjangka menyiratkan peluang 76 persen untuk kenaikan 50 basis poin menjadi 4,25-4,5 persen dan puncak untuk suku bunga sekitar 5,0-5,25 persen. Mereka juga telah memperkirakan pemotongan suku bunga untuk tahun depan."Kami merasa nyaman bahwa perlambatan inflasi AS dan pertumbuhan Eropa menghasilkan moderasi dalam laju pengetatan mulai bulan depan," kata Kepala Penelitian JPMorgan, Bruce Kasman."Tetapi bagi bank sentral untuk berhenti, mereka juga membutuhkan bukti jelas pasar tenaga kerja melonggar," tambahnya.Setidaknya ada empat pejabat The Fed yang dijadwalkan untuk berbicara minggu ini, penggoda menjelang pidato Ketua Jerome Powell pada 30 November yang akan menentukan prospek suku bunga pada pertemuan kebijakan Desember.Pasar obligasi dengan jelas berpikir bahwa The Fed akan memperketat terlalu jauh dan mengarahkan ekonomi ke dalam resesi karena kurva imbal hasilnya yang paling terbalik dalam 40 tahun.Pada Senin pagi, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun sebesar 3,84 persen diperdagangkan 71 basis poin di bawah obligasi dua tahun.Paduan suara The Fed telah membantu dolar stabil setelah aksi jual tajam baru-baru ini, meskipun posisi spekulatif di masa depan telah membuat net short pada mata uang untuk pertama kalinya sejak pertengahan 2021.Senin pagi dolar sedikit melemah di 140,26 yen, setelah memantul pekan lalu dari level terendah 137,67. Euro bertahan di 1,0327 dolar, dan di bawah puncak empat bulan baru-baru ini di 1,1481 dolar. Indeks dolar AS berdiri di 106.900, turun dari palung minggu lalu di 105.300."Mengingat seberapa jauh imbal hasil obligasi AS dan dolar telah turun dalam beberapa minggu terakhir, kami pikir ada peluang bagus mereka akan pulih jika risalah Fed sejalan dengan bahasa hawkish dari anggota baru-baru ini," kata Ekonom Pasar Senior Capital Economics, Jonas Goltermann.Sementara itu gejolak dalam mata uang kripto terus berlanjut dengan bursa FTX, yang telah mengajukan perlindungan pengadilan kebangkrutan AS, dengan mengatakan 50 kreditur terbesarnya berutang hampir USD3,1 miliar.Di pasar komoditas, emas sedikit menguat di USD1.751 per ounce, setelah turun 1,2 persen minggu lalu. Minyak berjangka mencoba menemukan pijakan setelah kemerosotan minggu lalu melihat Brent kehilangan sembilan persen dan WTI sekitar 10 persen.Brent naik tipis 18 sen menjadi diperdagangkan di USD87,80 per barel, sementara minyak mentah AS bertambah 10 sen menjadi USD80,18 per barel.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.