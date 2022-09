Wall Street Melesat Tajam, Ini Penyebabnya

Mengutip Xinhua, Kamis, 29 September 2022, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 548,75 poin atau 1,88 persen menjadi 29.683,74. Kemudian indeks S&P 500 naik 71,75 poin atau 1,97 persen menjadi 3.719,04. Sedangkan indeks Komposit Nasdaq naik 222,14 poin atau 2,05 persen menjadi 11.051,64.



Semua 11 sektor utama di indeks S&P 500 berakhir di wilayah hijau, dengan sektor layanan energi dan komunikasi masing-masing naik 4,4 persen dan 3,17 persen, memimpin kenaikan. Reli terjadi setelah imbal hasil treasury AS mundur dari level tertingginya dalam lebih dari satu dekade.

Bursa saham AS telah berada di bawah tekanan yang cukup besar tahun ini oleh kekhawatiran bahwa pengetatan kebijakan agresif Federal Reserve dapat melemparkan ekonomi ke dalam resesi. Namun, The Fed dinilai perlu menaikkan suku bunga guna memerangi ledakan inflasi.

Bursa saham AS telah berada di bawah tekanan yang cukup besar tahun ini oleh kekhawatiran bahwa pengetatan kebijakan agresif Federal Reserve dapat melemparkan ekonomi ke dalam resesi. Namun, The Fed dinilai perlu menaikkan suku bunga guna memerangi ledakan inflasi.



Di sisi lain, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengatakan adalah mungkin untuk menurunkan rekor inflasi tinggi di Paman Sam sambil mempertahankan pasar tenaga kerja yang sehat. Sejauh ini The Fed terus berupaya secara agresif menekan ledakan inflasi yang salah satunya melalui menaikkan suku bunga.



Komentarnya datang setelah Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan sebanyak 75 basis poin untuk ketiga kalinya berturut-turut. Sedangkan Ketua The Fed Jerome Powell memperingatkan pendinginan inflasi akan menyakitkan bagi ekonomi AS.



"Tapi saya percaya ada jalan melalui ini yang bisa berhasil menurunkan inflasi sambil juga mempertahankan pasar tenaga kerja yang kuat. Dan saya sangat berharap The Fed akan berhasil melakukan itu," pungkas Yellen.

