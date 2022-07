Fed Naikkan Suku Bunga 75 Bps karena Inflasi Susah Turun!

baca juga: Fed Diramal Bersiap Naikkan Suku Bunga Besar di Tengah Ancaman Risiko

Washington: The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin, yang kedua berturut-turut karena peningkatan inflasi tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam waktu dekat."Inflasi tetap tinggi, mencerminkan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan terkait pandemi, harga pangan dan energi yang lebih tinggi, dan tekanan harga yang lebih luas," kata The Fed dikutip dari Antara, Kamis, 28 Juli 2022."Perang (di Ukraina) dan peristiwa terkait menciptakan tekanan tambahan pada inflasi dan membebani aktivitas ekonomi global," kata The Fed.Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), badan pembuat kebijakan Fed, memutuskan untuk menaikkan kisaran target suku bunga dana federal menjadi 2,25 hingga 2,50 persen dan mengantisipasi kenaikan berkelanjutan dalam kisaran target akan sesuai. Pernyataan itu menunjukkan bahwa semua 12 anggota komite memberikan suara untuk keputusan tersebut.Komite mencatat mereka juga akan terus mengurangi kepemilikannya atas sekuritas pemerintah dan utang agensi dan sekuritas yang didukung hipotek agensi. Langkah terbaru datang setelah The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin pada pertemuan Juni, menandai kenaikan suku bunga paling tajam sejak 1994.The Fed sebelumnya menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Maret dan kemudian sebesar 50 basis poin pada Mei.Indeks harga konsumen (IHK) utama tetap di atas 8,0 persen sejak Maret tahun ini, sebuah pengingat The Fed masih harus menempuh jalan panjang untuk mengendalikan inflasi yang meningkat. IHK pada Juni melonjak 9,1 persen dari setahun lalu, mencapai level tertinggi baru empat dekade."Sementara kenaikan luar biasa besar lainnya mungkin sesuai pada pertemuan kami berikutnya, itu adalah keputusan yang akan bergantung pada data yang kami dapatkan antara sekarang dan nanti," kata Ketua Fed Jerome Powell.Ketua Fed mencatat bahwa kisaran saat ini 2,25 hingga 2,5 persen adalah apa yang FOMC anggap sebagai level netral, yang berarti kebijakan moneter Fed tidak akomodatif atau membatasi."Saya pikir komite secara luas merasa, kita perlu membuat kebijakan ke tingkat yang cukup ketat," kata Powell, mengutip proyeksi ekonomi triwulanan terbaru yang dirilis pada Juni, yang menunjukkan bahwa proyeksi median FOMC untuk suku bunga Federal Fund pada akhir tahun ini adalah 3,4 persen.Ketua Fed menolak pandangan ekonomi AS sudah dalam resesi, dengan alasan kekuatan pasar tenaga kerja."Kami tidak mencoba untuk mengalami resesi dan kami tidak berpikir kami harus melakukannya," katanya, sambil mengakui bahwa jalan untuk menghindari resesi telah menyempit dan mungkin semakin menyempit.Ekonomi AS diperkirakan telah menyusut pada tingkat tahunan 1,2 persen pada kuartal kedua, menurut model GDPNow Federal Reserve Bank of Atlanta yang diperbarui Rabu, 27 Juli 2022.Dengan penurunan kuartal pertama sebesar 1,6 persen, pertumbuhan negatif kuartal kedua berturut-turut akan memenuhi definisi teknis resesi.Powell mengatakan kepada wartawan bahwa The Fed melihat risiko dua sisi karena terus berjuang melawan inflasi tinggi selama empat dekade."Melakukan terlalu banyak dan memaksakan lebih banyak penurunan pada ekonomi daripada yang diperlukan, tetapi risiko melakukan terlalu sedikit dan meninggalkan ekonomi dengan inflasi yang mengakar ini, itu hanya meningkatkan biaya (untuk menanganinya nanti)," katanya.