Indeks Dolar Semakin Menguat, Harga Emas Dunia Turun

Jakarta: Harga emas dunia turun pada pembukaan perdagangan hari ini. Harga emas dunia terkoreksi dengan kekuatan indeks dolar AS, acuan dolar AS terhadap mata uang utama, yang naik 0,3 persen atau 0,4 bps dengan ke level 109.Dikutip dari Investing.com, Senin, 29 Agustus 2022, harga emas dunia pada level USD1.734 per ounce atau melemah 0,20 persen atau 3,38 bps pembukaan perdagangan Senin, 29 Agustus 2022. Dalam setahun harga emas dunia melemah 4,31 persen.Kepala Strategi Teknis di SKCharting.com Sunil Kumar Dixit mengatakan jika titik terendah emas di USD1.735 per ounce gagal bertahan, support berikutnya adalah USD1.727 dan USD 1.710 per ounce."Banyak yang akan tergantung pada bagaimana pasar mencerna efek setelah pidato Powell mulai minggu depan," jelas dia.Powell mengatakan para pembuat kebijakan di Komite Pasar Terbuka Federal The Fed fokus untuk membawa inflasi kembali ke tujuan tahunan dua pesen.The Fed telah melakukan empat kenaikan suku bunga sejak Maret, membawa suku bunga pinjaman utama dari hampir nol dua tahun lalu menjadi setinggi 2,5 persen pada Juli.Komentar Powell juga muncul setelah data pada Jumat menunjukkan indikator inflasi AS diikuti oleh The Fed yang tumbuh sebesar 6,3 persen pada tahun ini hingga Juli dari 6,8 persen tahun-ke-tahun sebelumnya pada Juni.Data Departemen Perdagangan menunjukkan Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi, atau Indeks PCE, turun 0,1 persen untuk Juli dari 1 persen pada Juni.Indeks Harga Konsumen, atau CPI tumbuh sebesar 8,5 persen sepanjang tahun hingga Juli. Sebelum itu, CPI tumbuh 9,1 persen sepanjang tahun hingga Juni.