Harga Minyak Dunia Digerus Stok AS dan Keputusan OPEC+

New York: Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Pelemahan terjadi setelah data menunjukkan adanya lonjakan stok minyak mentah Amerika Serikat (AS) dan OPEC+ menyetujui sedikit peningkatan produksi untuk September.Mengutip Xinhua, Kamis, 4 Agustus 2022, West Texas Intermediate untuk pengiriman September kehilangan USD3,76 atau empat persen menjadi USD90,66 per barel di New York Mercantile Exchange . Minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun USD3,76 atau 3,7 persen menjadi USD96,78 per barel di London ICE Futures Exchange.Administrasi Informasi Energi AS (EIA) mengatakan persediaan minyak mentah negara itu meningkat 4,5 juta barel selama pekan yang berakhir 29 Juli. Analis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan penurunan 1,7 juta barel dalam pasokan minyak mentah.Publikasi EIA juga menunjukkan peningkatan 0,2 juta barel dalam total persediaan bensin motor minggu lalu dan penurunan 2,4 juta barel dalam stok bahan bakar distilat.Sementara itu, Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, memutuskan untuk meningkatkan produksi sebesar 100.000 barel per hari untuk September."Peserta pertemuan mencatat ketersediaan kapasitas berlebih yang sangat terbatas mengharuskan penggunaannya dengan sangat hati-hati dalam menanggapi gangguan pasokan yang parah," kata OPEC dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan tersebut."Dengan pengecualian Arab Saudi dan UEA (Uni Emirat Arab), semua anggota grup lainnya sudah berproduksi di sekitar kapasitas produksi mereka, menurut pandangan kami. Kami percaya ini akan secara efektif menghasilkan peningkatan produksi hanya sepertiga dari volume yang disepakati pada September," kata analis UBS.Sementara itu, bursa saham AS berakhir menguat pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), menghentikan penurunan dua hari. Hal itu terjadi karena sentimen pasar didukung oleh sejumlah data ekonomi positif.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 416,33 poin atau 1,29 persen menjadi 32.812,50. Sedangkan indeks S&P 500 naik 63,98 poin atau 1,56 persen menjadi 4.155,17. Indeks Komposit Nasdaq naik 319,40 poin atau 2,59 persen menjadi 12.668,16.